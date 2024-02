Equipo de Gobierno toledano se muestra abierto a edificar en los terrenos de Vega Baja que se puedan "salvar" del BIC

El concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado, ha señalado este miércoles que su departamento ha encargado a arqueólogos y técnicos del Consistorio un informe para estudiar qué terrenos del yacimiento arqueológico de Vega Baja "se pueden salvar" de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de edificar en esa zona.

En el transcurso de un desayuno informativo organizado por el Grupo Municipal Vox, al que pertenece Delgado, ha apuntado que la intención es poder ver qué terrenos se pueden gestionar y que no se queden "ahí muertos" para poder recuperar parte de los mismos, ponerlos en valor y a disposición de la ciudadanía "para que se pueda edificar también en esa zona".

A preguntas de los medios, ha indicado que la Vega Baja tiene "sus dificultades" y que su declaración como BIC "es una de ellas", aunque ha reconocido que en otras perspectivas es "beneficiosa" esta declaración "porque lo protege". "Yo no estoy hablando de no proteger todo aquello que sea objeto de declaración del BIC, sino de salvar aquello que no tenga por qué estar incluido en esta delimitación".

Sobre si cree que hay alguna zona que es factible que no esté protegida, el concejal ha indicado que actuará en virtud del resultado de los informes técnicos y arqueológicos. "Si actuamos sobre lo que creemos, evidente estamos llamados a fracaso, al error y a la equivocación", ha concluido.