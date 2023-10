El equipo de gobierno rechaza restricciones en la Zona de Bajas Emisiones: "No hay problema de contaminación"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado imponer restricciones para acceder al centro con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) porque considera que la ciudad "no tiene un problema de contaminación" y ha apuntado que las actuaciones al respecto buscan "mejorar la movilidad".

Así se ha pronunciado este martes el portavoz adjunto Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por la zona de bajas emisiones y si el consistorio se plantea posponer sanciones.

Al respecto, Villar ha defendido que el planteamiento del equipo de gobierno es "que no haya restricciones al tráfico para el acceso al centro" de la ciudad. "Partimos de la premisa de que Alicante no tiene un problema de contaminación, por lo que no es la idea de restringir el tráfico para bajar una contaminación que no tenemos", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que el objetivo de la Zona de Bajas Emisiones en Alicante es "aprovechar fondos europeos para implementar algo que pueda servir para mejorar la movilidad; no está planteado como tema restrictivo".

"Nunca se planteó que con esa zona íbamos a impedir o prohibir. Era para aprovechar estos medios para regular la movilidad en la ciudad. No tenemos esos problemas de contaminación ni por asomo como otras ciudades, por lo que el planteamiento es otro", ha insistido el también vicealcalde.

Asimismo, ha añadido que si se mejora la movilidad esto "tendrá efecto" en la reducción de la contaminación, aunque ha precisado que a pesar de que estas actuaciones disminuyan la contaminación eso no implica que el equipo de gobierno se centre únicamente en este objetivo. "Claro que nos preocupa la contaminación, pero no es la base fundamental por la que vamos a implementar la Zona de Bajas Emisiones", ha resaltado.

Villar ha detallado que trabajan con la empresa adjudicataria de la ZBE con el objetivo de que esté lista "cuanto más rápido posible para seguir avanzando". Además, ha señalado que la ordenanza está "pendiente de elaborarse", pero todavía sin acabar porque "hay muchas cosas que abarcar".