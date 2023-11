El equipo de gobierno prevé enviar el proyecto de presupuestos a Intervención durante esta semana

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha apuntado que prevé enviar a Intervención el proyecto de presupuestos del consistorio para 2024 a lo largo de esta semana, aunque ha precisado que dependerá de cuándo se aprueben las cuentas de los patronatos.

Así se ha manifestado el portavoz adjunto y vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por los periodistas por los presupuestos del próximo año.

Al respecto, Villar ha señalado que el borrador de presupuestos todavía no está en Intervención, pero ha añadido que esperan que antes del viernes se aprueben las cuentas de los cuatro patronatos, momento en el que podrá enviarse el proyecto a dicho organismo.

"Están los presupuestos de los patronatos en fiscalización, pero hasta que no estén los cuatro no podremos enviarlos. Esperamos que la semana que viene pueda estar ya en Intervención", ha subrayado el vicealcalde.

Por otro lado, interpelado por si se plantean aumentar la tasa de basuras, el también concejal de Limpieza y Gestión de Residuos ha afirmado que "ahora mismo no está encima de la mesa modificarla", aunque ha admitido que ha otras localidades que sí están aplicando subidas.

"La tasa sí debería cubrir el servicio, pero de momento no está encima de la mesa hacer ningún tipo de modificaciones en la tasa. No puedo decir lo que pasará en unos meses, pero ahora no está encima de la mesa", ha insistido, al tiempo que ha añadido que actualmente el impuesto no cubre el coste del servicio "por bastante", aunque no ha precisado la cifra.