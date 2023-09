El equipo de Catalá aspira a lograr una "posición unitaria" de toda la corporación frente al Valencia CF

Marí Olano ve "esencial" pasar al nuevo Mestalla "cumpliendo ley y planeamiento": "Me encantaría que con este gobierno se consiguiera"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por el PP y presidido por María José Catalá, ha mostrado su intención de lograr una "posición unitaria" de toda la corporación local --PP en el ejecutivo y Compromís, PSPV y Vox, en la oposición-- frente al Valencia CF en las negociaciones que el consistorio debe llevar a cabo con el club deportivo para cerrar el convenio que ambas partes han de firmar con el fin de avanzar en la finalización del nuevo estadio de Mestalla y en la reconversión del suelo del actual.

Así lo ha indicado este martes el edil de Grandes Proyectos, José Marí Olano, durante el pleno ordinario de septiembre celebrado en el Ayuntamiento y en respuesta a la interpelación planteada por el portavoz de Vox, Juanma Badenas, sobre las negociaciones con el Valencia CF.

"No aspiro a convencer hoy a todos los grupos de que tenemos que ir, si podemos, a con una postura de Ayuntamiento en este tema", ha expuesto Marí Olano, a la vez que ha destacado que le gustaría cerrar "una posición unitaria de los cuatro grupos" municipales. El concejal ha apuntado que así se lo ha traslado a Compromís, al PSPV-PSOE y a Vox en las reuniones que ha mantenido con sus representantes para hablar de estas cuestiones.

El titular de Grandes Proyectos ha agregado que sabe que esto es "extraordinariamente complicado" y "muy difícil", pero ha precisado que lo tiene que "intentar este equipo de gobierno". Así, ha valorado la posibilidad de conseguir "en el camino" apoyos o abstenciones en estos asuntos. "Un apoyo más que el del PP sería estupendo y si no, lo habremos intentado", ha apostillado.

José Marí Olano ha asegurado que en las conversaciones que ha mantenido con los grupos de la oposición se ha encontrado "con personas serias y preocupadas" que conocen este tema "mejor" que él. "Son personas con las que juntos podemos hacer camino", ha precisado.

El portavoz de Vox ha preguntado al titular de Grandes Proyectos si "existen negociaciones con el Valencia CF en este momento sobre el convenio urbanístico, si existe un borrador de esas negociaciones y si se va a poner a disposición, física y no solo verbal, de los grupos de la oposición".

Badenas ha preguntado también por "las razones jurídicas y políticas" del ejecutivo municipal para suscribir el convenio con el propietario del club de fútbol, Peter Lim. "¿Cuáles son las razones jurídicas por las cuales a alguien que ha incumplido previamente un convenio urbanístico conviene darle una segunda oportunidad cuando la práctica habitual en todo tipo de relaciones jurídicas es precisamente que a los incumplidores no se les den nuevas oportunidades porque han demostrado su voluntad de incumplir?", ha planteado.

Igualmente, el representante de Vox ha preguntado "cuáles son las razones políticas" por las que "se sigue depositando confianza" en "alguien que se manifiesta de forma tan recalcitrante" y "que durante tanto tiempo incumple sus obligaciones urbanísticas".

José Marí Olano ha respondido que "no hay conversaciones" con el Valencia CF "en sentido estricto" y ha apuntado que si se han dado "conversaciones", a la vez que ha dicho que "si es necesario que existan" negociaciones, "las habrá".

Asimismo, el edil ha comentado que "no hay borrador porque no hay negociaciones" y ha añadido que en caso de que este exista --ha precisado que es "inexistente en la actualidad"-- se pondrá a disposición de los grupos" municipales "cuando esté suficientemente avanzado" y recoja el criterio del equipo de gobierno.

"TRANSPARENCIA"

El responsable de Grandes Proyectos ha remarcado que "habrá transparencia" en todo este proceso y conforme se vaya avanzado de "conversaciones" a "negociaciones". "No solo en el convenio urbanístico, en todo lo que hay alrededor del Valencia CF y del paso de del Mestalla al nuevo estadio. Es más que un convenio urbanístico" ha aseverado.

A su vez, ha considerado "bueno" el trabajo hecho por el anterior ejecutivo local --Compromís y PSPV-- en esta materia, con "instrumentos normativos y planeamiento".

Respecto a las razones jurídicas que Voz pide, su portavoz ha instado a José Marí Olano a encontrarlas y presentárselas "en un dictamen". "Así yo también estaría dispuesto a lo mejor a aceptarlas si usted me las presenta", ha dicho Juanma Badenas.

Sobre las razones políticas, este portavoz ha añadido que "los valencianos han visto en la actual gestión del Valencia CF una utilización de nuestro nombre como ciudad y, sobre todo, del club de fútbol para fines que van más allá de lo deportivo".

De este modo, Badenas ha aludido, "incluso", a un "presunto enriquecimiento personal de una determinada empresa o un determinado holding teniendo en cuenta que la FIFA prohibió que cualquier persona física o jurídica pudiera realizar determinadas fichas de jugadores y hacer trata de jugadores". "Vox estará antes con los ciudadanos de València que con los enemigos", ha señalado.

Marí Olano ha manifestado que ha consultado el Registro Oficial de Empresas Calificadas y que no ha encontrado prohibición de contratar con el Valencia CF, tras lo que ha pedido a Juanma Badenas que si él la encuentra se lo indique. "Si tiene un informe jurídico por el que dice que el Ayuntamiento no tiene que celebrar un convenio con el Valencia CF me lo dice porque lo estudiaré e igual lo acabo compartiéndo. Si me lo da y me convence, estaré con usted", ha dicho.

"BUENO PARA LA CIUDAD"

En cuanto a las razones políticas, el edil de Grandes Proyectos ha considerado "fundamental y esencial" --y ha apuntado que así "lo comparte algún grupo-- y ha asegurado que es "bueno para la ciudad pasar del viejo estadio al nuevo cumpliendo la ley y el planeamiento". "Llevamos veintitantos años y no lo hemos conseguido. Me encantaría que con este equipo de gobierno esto se consiguiera", ha indicado.