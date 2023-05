El equipo de We Are Vespark busca un Récord Guinness durante su participación en la carrera 'Vespa The Resistance 24h'

El equipo de We Are Vespark, constituido por ingenieros procedentes de Zaragoza, Madrid y Barcelona, ha creado el primer prototipo eléctrico en competir frente a motos de gasolina en una carrera de 24 horas. Tras adquirir experiencia y evolucionar su prototipo en varias carreras de resistencia, busca batir y establecer un Récord Guinness durante su participación en la carrera 'Vespa The Resistance 24h', que tiene lugar este sábado y domingo, 27 y 28 de mayo, en el Circuito Internacional de Zuera (Zaragoza).

Durante la pasada edición de esta prueba, la moto de We Are Vespark acumuló un total de 762 vueltas, enfrentándose a otros 63 equipos que tomaron la salida en la prueba, todo un éxito para su debut en competición, han explicado desde el equipo de We Are Vespark en una nota de prensa.

Tras este "hito", el equipo se ha marcado batir el Récord Guinness de Mayor distancia recorrida en motocicleta eléctrica por un equipo en 24h. Para ello, deberá realizar 840 vueltas al Circuito Internacional de Zuera, lo que supondrá recorrer más de 1.440 kilómetros.

Para eso, el equipo presenta un despliegue de alta tecnología para el registro de la prueba, grabando el evento de forma ininterrumpida, con el fin de generar las evidencias suficientes para la correcta adjudicación.

El grupo encargado de pilotar la propuesta técnica más innovadora y ecológica de la competición motociclista está formado por Sara Román, tres veces campeona del campeonato RACE; Silvia Sosa, mecánica de motos y tercera en el campeonato de España de velocidad femenina 600cc en 2016; Silvia Izquierdo, participante en las tres últimas ediciones de la carrera de Vespas de 24h; y Uxua Orcoyen, que compagina las carreras de scooters con el OPEN EASYRACE, Marta Herencia y Lorena Muñoz, quienes alcanzaron cuatro podiums en su paso por el Trofeo Iberoscooter.

La Vespa The Resistance 2023 es una de las competiciones más exigentes desde el punto de vista tecnológico y de pilotaje al desarrollarse a lo largo de 24 horas ininterrumpidas en un trazado muy técnico y rápido, idóneo para modalidades de competición tan exclusivas como son las motos Vespa.

Las únicas paradas en boxes se realizan para cambiar de piloto y para repostar. En este evento, se congregan las Vespas de competición más elaboradas y espectaculares a nivel mundial. Las pruebas reúnen en el circuito internacional a más de 60 equipos nacionales e internacionales y más de 300 pilotos.