El epidemiólogo Juan Gestal pide prudencia para poder "disfrutar de las fiestas sin acabar en el hospital"

El doctor publica este año el libro 'Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad' y pide más recursos para prevenirlas

El epidemiólogo Juan Gestal pide "prudencia" en las próximas celebraciones navideñas, las segundas marcadas por la pandemia, para evitar contagios "y poder disfrutar de estas fiestas sin tener que acabar en el hospital".

El doctor, que ha publicado este año el libro 'Pandemias. Las epidemias que asolaron a la humanidad', advierte a través de un comunicado de que se está produciendo un "crecimiento rápido" de la sexta ola, ya que la variante ómicron ha pasado "en apenas dos semanas de suponer menos del 4% a más del 50%".

A estas declaraciones añade una serie de recomendaciones sobre cómo intentar no contagiarse estas Navidades. Entre ellas, están evitar las aglomeraciones y reuniones entre personas que no se ven habitualmente y que, en caso de no ser posible, se haga uso de medidas de prevención como el uso de la FFP2, distancia de seguridad e higiene de manos.

"Cuanto mayor sea el número de personas con las que nos reunimos, más posibilidades hay de que alguna pueda ser asintomática y nos transmita la infección", recuerda este experto.

El próximo lunes 27 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, una fecha creada en 2020 por las Naciones Unidas con la se que pretende mostrar la importancia de la prevención, preparación y colaboración para dar respuestas a estas crisis.

Sobre esta conmemoración, fijada el pasado 2020, el doctor Juan Gestal ha declarado que es, "sin duda", una consecuencia de lo ocurrido con la pandemia de la covid-19, "que cogió a muchos países sin estar adecuadamente preparados para hacerle frente".

"MUCHAS DEFICIENCIAS" EN LA SANIDAD ESPAÑOLA

En este contexto, Gestal habla también de las consecuencias de la pandemia, explicando que en España ha puesto en evidencia "muchas deficiencias" del sistema de salud que exigen urgentes reformas", al tiempo que ha agudizado "algunas ya conocidas".

Para la corrección de estos errores, ha explicado, "se precisa dotación de recursos humanos, renovación tecnológica y cambios en los modelos de gestión y organización del trabajo, con menos burocracia y más tiempo para la atención de los pacientes".

Además, añade que se debe mejorar la vigilancia epidemiológica y su capacidad de intervención" y que esta se integre en la asistencia sanitaria, la que considera "una asignatura pendiente desde hace más de 20 años".