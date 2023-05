Entregados los premios ECOVINO 2023 en la UR

Los Premios Ecovino, la mayor competición de vinos ecológicos con sede en España, ha celebrado su entrega de premios este jueves en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja (UR). La ceremonia estuvo presidida por Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la UR, y por Iñigo Crespo, secretario general de Premios Ecovino.

En esta decimotercera edición participaron más de trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, que fueron valoradas a ciegas, en el Complejo Científico-Técnico de la UR.

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. El palmarés completo puede consultarse en www.premiosecovino.com.

Luis Manuel Carcar, propietario de Bodegas Bagordi, recogió 2 Grandes Oros por su Bagordi Blanco 2022 y su Bagordi Blanco Fermentado en Barrica 2021, ambos de la DOCa Rioja. Jorge Pradillo, enólogo de Bodegas Latúe, hizo lo propio por sus ClearlyOrganic Tempranillo Tinto 2022 y C.O.T. Rosé 2022 (IGP VT Castilla La Mancha). Y Adriana Ochoa, directora técnica de Bodegas Ochoa, recibió otros dos Grandes Ecovinos de Oro por su Rosado de Lágrima 2022 y su Maitena Tinto 2020 (DO Navarra).

Otros Grandes Oros fueron entregados a Assumpta Llopart por suespumoso Microcosmos 2019 (Llopart; Corpinnat), Itxaso Compañon por su Herrigoia 2022 (El Mozo; DOCa Rioja), Rocío Tolosa por su Capricho DiVino Sauvignon Blanc 2022 (Vega Tolosa; DO Manchuela), Martina Besga por su Noralba Crianza Ecológico 2020 (Castillo de Mendoza; DOCa Rioja), Yolanda Martínez por su Be Bike Graciano 2021 (Quaderna Via; DO Navarra), María José Moreno por su La Vida Bohemia Tinto2022 (Crisve; Varietal), y Cristina Pérez por su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2022 (DO Rueda).

Víctor Puente entregó el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos al enólogo Raúl Lezaun por su Lezaun Sin Sulfitos 0,0 2022, de Bodegas Lezaun, que obtuvo además un Ecovino de Oro. Y Damián Rodríguez hizo entrega del Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño a José María Sánchez, director general de Bodegas Cornelio Dinastía, por su Terra Vella Petra Tinto Crianza 2020,también medalla de Oro. El EcoMosto de Oro fue entregado a Assumpta Llopart, por su Llopart Most Flor de Xarel·lo 2022.

Como colofón del evento, tras la actuación del grupo Wilma Dúo, Elvira Zaldívar, responsable de Calidad e I+D de Laboratorios Excell Ibérica, impuso la txapela del Premio 'Excelencia Medioambiental' a Rodolfo Valiente, presidente de la asociación de bodegas ecológicas 'Spanish Organic Wines (SOW)'.

CATA POPULAR

La tradicional cata popular se celebrará el viernes 16 de junio en El Espolón de Logroño. La venta anticipada de entradas con descuento ya está disponible en Wine Fandango.

Cultura Permanente agradece su confianza a las bodegas participantes, jueces y colaboradores, y también a la Universidad de La Rioja, al Gobierno de La Rioja, al CPAER, la DOC Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón,Siam, Laffort, Rivercap, Verallia, Kupsa, Etilisa, La Alcoholera y SOW.