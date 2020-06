Zapatero convencido en COPE de que la crisis "va a unir más al gobierno de coalición", noticia de hoy

ZAPATERO A HERRERA: ESTA CRISIS UNIRÁ "AÚN MÁS" AL GOBIERNO DE COALICIÓN

José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado hoy varios mensajes durante su entrevista en 'Herrera en COPE'. El ex presidente del Gobierno está convencido de que la pandemia ha unido más al Ejecutivo de coalición aunque si hay que hacer recortes, reconoce que habrá tensiones.

En su opinión, "el Gobierno ha tomado en muy poco tiempo muchas decisiones trascendentales y se han sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores. La experiencia del gobierno de coalición es bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos y esta situación va a unir aún más al Gobierno", ha señalado.

Sin embargo, el PP ha vaticinado, saldrá "más debilitado, porque sólo le queda ya entenderse con Vox". De hecho, Zapatero cree que algunas críticas que el Gobierno ha recibido han sido "delirantes".

Rodríguez Zapatero ha tenido también palabras para el proyecto de Albert Rivera al frente de Ciudadanos, al que se ha referido "comode los peores experimentos en democracia". En cope.es puedes volver a escuchar y también ver en vídeo la entrevista.

LA CRONOLOGÍA DE ACTUACIÓN DE LA OMS QUE ZAPATERO IGNORA

Pero en lo que más ha insistido Zapatero ha sido en defender la gestión de Sánchez la frente de la crisis del coronavirus. Asegura que nadie advirtió de su virulencia ni de que fueran a colapsarse los hospitales y morir miles de personas. "Hasta prácticamente bien entrado marzo, la mayoría de médicos y autoridades sanitarias que escuchábamos decían que el coronavirus era algo más que una gripe pero no existía ni de lejos una aproximación de lo que luego pasó. Llevo mal que se piense que se autorizó una manifestación - en referencia al 8-M - por prevalencia de la ideología sobre la salud. La democracia es un sistema basado en la buena fe", ha sentenciado.

Rodríguez Zapatero ha negado por tanto que la OMS alertara de la gravedad de la pandemia hasta decretado el estado de alarma. Unas aseveraciones que contradicen la cronología de actuación de la OMS, que desde el mes de enero ya había alertado de la "emergencia" para abordar el brote del nuevo coronavirus, según te está contando COPE.

Concretamente, el 4 de enero la OMS informó en las redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía, sin fallecimientos, en Wuhan (provincia de Hubei). Un día más tarde, la OMS publicó su primer parte sobre brotes epidémicos relativo al nuevo virus, una publicación técnica de referencia para la comunidad mundial de investigación y salud pública y los medios de comunicación. SIGUE LEYENDO

HERRERA DESTAPA AL GOBIERNO: "FALSIFICARON ESTADÍSTICAS, OCULTARON FÉRETROS"

Precisamente la actuación del Ejecutivo durante la pandemia ha sido uno de los temas en los que Carlos Herrera ha centrado su monólogo de hoy. "Mientras en Italia y en Francia se investiga por qué allí la pandemia ha multiplicado por 8 las cifras de fallecidos en Alemania, ya no digamos en Grecia, Portugal, Corea... en Chile ha tenido que dimitir el Salvador Illa de allí por la gestión de la emergencia. Y aquí en España hacemos camisetas con la cara de Fernando Simón", ha advertido.

"Hoy escribe Ignacio Camacho en ABC un relato de todas las cosas que ha hecho este Gobierno, que se banaglorida de haber hecho una gestión fascinante, y que no tiene ninguna vergüenza, en ocultar todo lo que hicieron. Y lo que hicieron fue negar evidencias de contagio,promover la bomba vírica del 8M, el Gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas, que, además, las desaconsejaron, que se negaron a hacer test a pacientes con síntomas, que se desentendieron de la hecatombe de las residencias de ancianos, que nacionalizaron la Sanidad, pero que despreciaron a los hospitales privados, que decretaron estado de excepción, de alarma y que aprovecharon para colar bacalás con determinados nombramientos, que sembraron el caos rectificando sus propias órdenes, sus propios protocolos, que confundieron a la gente con mensajes antitéticos, que minteron en televisión, que han mentido en ruedas de prensa, que han soltado soflasmas de aló presidente plúmbeas, que han mentido en el Parlamento, que han falsificado estadísticas de los muertos, que han ocultado las imágenes de las UCIs, que eran particularmente saturadas o las hileras de los féretros, que no han tenido ningún gesto de respeto con los fallecidos y que han convertido el pago de los ERTEs en un auténtico caos", ha enumerado el comunicador.

JUICIO CONTRA TRAPERO POR EL PROCÉS

Mientras tanto en la Audiencia Nacional se juzga al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra por su papel durante el referéndum ilegal de 1 de octubre. El Fiscal ha sido claro; sitúa a Josep Lluis Trapero como autor directo de un delito de sedición.

Para el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, la actuación de Trapero el 1-O, le sitúa en la "órbita directa" de la comisión del delito de sedición, que ha defendido que es el "realmente" aplicable en este caso en consonancia con la sentencia del "procés".

En la exposición de su informe definitivo, tras modificar el pasado lunes su acusación de rebelión a sedición, el fiscal ha querido dejar claro que "esto no ha sido nunca un juicio a los Mossos d'Esquadra", sino a unos mandos de ese cuerpo que se dedicaron a hacer "otras cosas diferentes a las que tenían que haber hecho". SIGUE LEYENDO

MADRID SE QUEDA SIN FASE 3

Y seguimos avanzando en la desescalada. Por lo pronto la Comunidad de Madrid ha confirmado hoy que finalmente no va a solicitar el paso a la Fase 3 al decaer el estado de alarma. Salvo Madrid, Barcelona, Lérida, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria que continúan esta semana en Fase 2, prácticamente toda España se ha despertado hoy en esta última fase. La excepción la confirma Galicia que es la primera Comunidad que ha entrado en la nueva normalidad.

Será además a partir del próximo domingo, 21 de junio, cuando coincidiendo con el final del estado de alarma, abriremos las fronteras con todos nuestros socios europeos salvo Portugal que prefiere esperar al 1 de julio. Sin embargo hoy es el día dado por la Unión Europea para que los países empezaran a abrir sus fronteras interiores.

En Baleares avanzan un paso más al experimentar desde hoy la reapertura de España al turismo. El primero de los aviones procedente de Alemania ya ha aterrizado. En total llegarán más de 10.000 turistas que no tendrán que guardar cuarentena y al menos deberán de pasar cinco noches en las islas. SIGUE LEYENDO