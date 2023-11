Enrique Santiago no ve prioritario adelantar la Asamblea de IU, "que no toca hasta 2025"

El diputado de IU integrado en Sumar Enrique Santiago no ve prioritario adelantar una Asamblea Federal de IU, el máximo órgano del partido que define su política general, tras la salida de su coordinador general, Alberto Garzón, y añade que "toca" en 2025.

En declaraciones en el Congreso antes de participar en una jornadas parlamentarias sobre discapacidad visual, el que fuera secretario general del Partido Comunista ha señalado que la prioridad es poner en marcha un nuevo gobierno en el que Sumar "tiene que salir reforzado".

Además ha incidido en que este espacio liderado por Yolanda Díaz todavía está en "construcción" y debe "ir avanzando hacia una estructuración".

"Y no es la prioridad adelantar una asamblea de IU que no toca hasta 2025, esa no es la prioridad", ha zanjado el diputado de IU tras insistir en que "francamente" la salida de Garzón "es un tema que se enmarca en una salida coordinada, organizada y ordenada" ya que su marcha culmina ahora después de que también decidiera no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio.

"IU tiene una dirección colegiada, colectiva y para nosotros ahora mismo lo importante no es tanto los asuntos internos en IU. Es una organización estable, con unos órganos que funcionan", ha dicho al tiempo que ha pedido dedicar todos los esfuerzos a atender las necesidades del país, "que son urgentes".

No obstante, el que fuera rival de Garzón en 2020 para liderar la coordinación general José Antonio García Rubio ha pedido a través de la red social X una Asamblea de IU: "Es imprescindible para la elección de Coordinador/a General, pero también para debatir nuestro papel en el Gobierno y en Sumar. Es una necesidad política y democrática".

La nueva coordinación general debe decirla ahora la dirección del partido, según señalan a EFE fuentes de la formación, mientras que Enrique Santiago en varias ocasiones ha descartado presentarse a liderar IU.

La última Asamblea Federal de IU, la decimosegunda, se celebró en Madrid los días 26 y 27 de marzo de 2021 y en aquel proceso Garzón fue elegido coordinador general.