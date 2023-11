Enrique Santiago dice que la salida de Garzón está "ordenada" y que ahora "no toca" convocar la Asamblea Federal de IU

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este viernes que el proceso de salida del coordinador federal de la coalición, Alberto Garzón, está "ordenado" y que, por tanto, no ve necesario convocar ahora una Asamblea Federal para nombrar una nueva dirección. "Esa no es la prioridad. Ahora no toca", ha dicho, recordando que próxima asamblea está prevista para 2025.

Santiago ha comenzado sus declaraciones a los periodistas agradeciendo a Garzón el trabajo realizado durante los 12 años que ha sido diputado, su "brillante" labor al frente del Ministerio de Consumo y el papel desarrollado en la Coordinación General de IU en unos momentos de "grandes convulsiones políticas" en España.

Y, a renglón seguido, ha asumido que IU deberá hablar sobre cómo reorganizar su dirección, si bien ha recalcado que Garzón ya anunció "hace tiempo" que no se presentaría a un nuevo mandato como diputado y que su proceso de salida está "perfectamente coordinado y ordenado", no siendo una prioridad, a su juicio, convocar ahora la Asamblea Federal.

COMISIÓN TEMPORAL

Ante esta decisión, la coalición deberá acometer un proceso de relevo de Garzón al frente de la formación (fue reelegido en 2021). Así, fuentes de IU explican que los órganos de dirección deberán decidir al respecto pero que lo normal en estos casos es nombrar una comisión temporal con una o varias portavocías al frente que prepare la convocatoria en próximos meses de una Asamblea Federal, que es el órgano para elegir al coordinador.

Santiago ha subrayado que IU tiene una dirección "colegiada" y que ahora "lo importante" no son tanto los asuntos internos del partido, que es una organización política "estable" y con unos órganos que "funcionan", sino dedicar todos sus esfuerzos a atender las necesidades "urgentes" del país poniendo en marcha la tarea de gobierno.

Además, ha remarcado la necesidad de fortalecer y reforzar el espacio político "en construcción" que es Sumar para consolidarlo, sobre todo con vistas a las elecciones del próximo año, las autonómicas en Galicia y País Vasco, por un lado, y las europeas, por otro.