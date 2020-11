Enrique López pide a Sánchez que deje de poner obstáculos a pactos con el PP

El responsable de Justicia del PP y consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha pedido a Pedro Sánchez que deje de poner "obstáculos cada semana" para poder llegar a acuerdos de Estado con el PP como el que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En declaraciones en RNE, López ha subrayado que el PP no olvida cuál es su "obligación" como partido que ha liderado y aspira a liderar gobiernos, y es pactar la renovación de los órganos que así marca la Constitución, pero ha señalado que a la hora de negociar Pedro Sánchez parece que "se siente mucho más cómodo" con los partidos del "bloque de investidura" que con partidos de centro derecha.

Para el PP hay tres condiciones fundamentales para sentarse a negociar la renovación de miembros del CGPJ, la más importante la retirada de la reforma de este órgano que propone Unidas Podemos y el PSOE y sobre la cual las instituciones europeas han alertado por la "regresión de la independencia del poder judicial" que implicaría en España.

Y las otras dos condiciones son que Unidas Podemos no esté en la negociación, "como no ha estado en la fusión de CaixaBank y Bankia o en la negociación de los presupuestos de Defensa", y que se garantice la despolitización de este órgano eligiendo personas que no hayan tenido ningún tipo de experiencia o contacto con la política.

"Yo mismo, una vez que he decidido dar este paso a la política, nunca podría ser miembro del CGPJ, como lo fui, o ser fiscal general del Estado, como Dolores Delgado", ha señalado López, que ha citado el nombramiento de la exministra de Justicia y diputada del PSOE como el primer gran obstáculo, una "gran bofetada al sistema judicial", para poder negociar la renovación del CGPJ.

Otros obstáculos, a su entender, son por ejemplo el acuerdo con Bildu para aprobar los presupuestos generales de 2021 o la intención "no sabemos por qué ni para qué" de reformar el Código Penal en lo relativo al delito de sedición "cuando lo que hay que reformar es el delito de rebelión".