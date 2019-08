Enrique López defiende la rehabilitación ante delitos: Pagué caro mi error

El nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este martes que una sociedad debe buscar la no comisión de los delitos pero también la "rehabilitación" y ha defendido que él pagó "caro" un "grave error": conducir ebrio y sin casco su moto y saltarse un semáforo en 2014.

Tras jurar su cargo este martes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, el hasta ahora magistrado de la Audiencia Nacional ha recordado que dimitió de su puesto en el Tribunal Constitucional horas después de cometer este delito contra la seguridad vial, por el que fue condenado a pagar una multa y se le retiró el carnet de conducir durante 8 meses.

"Pagué muy caro por ello, aprendí mucho de ese error, me he fortalecido mucho como persona y en el mundo profesional y en su momento reconocí el error que cometí. Yo creo que una sociedad democrática tiene que apostar muy seriamente por supuesto por la no comisión de los delitos pero también por la rehabilitación", ha subrayado al ser preguntado sobre su idoneidad para ocupar la cartera de Interior.

Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de apartarle de los procesos de Gürtel y de Bárcenas aludiendo afinidad al PP ha apuntado que "si hubiera tenido oportunidad esos asuntos los hubiera juzgado como todos, con pleno respeto a la ley".

Además, López ha destacado que con la alusión a las víctimas en el nombre de su cartera -finalmente solo víctimas, sin especificar a las del terrorismo- se quiere atender a las víctimas "de todo tipo de delitos" con "especial atención a las de terrorismo" porque han dado una lección a España al no pedir venganza sino "reparación".

López ha agradecido la confianza depositada en él por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que en el Gobierno cumplirá con lo pactado con "papel cero", la reorganización de las infraestructuras y una justicia volcada en resolver necesidades de los ciudadanos y no crearles problemas".

Además, ha prometido ayudas de vivienda y escolares para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o continuar con la formación de los policías locales.

López es uno de los trece consejeros del Gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso, con seis responsables de Cs, incluido el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, y siete del PP, que recupera nombres de la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta como es Javier Fernández-Lasquetty.