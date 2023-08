'El enigma Lorca', un documental para recordar las últimas horas del poeta granadino 87 años después de su asesinato

El documental trata de dar respuesta al misterio que rodea su asesinato, el paradero de su cuerpo o la ausencia de grabaciones con su voz

Días después del aniversario de la muerte del poeta Federico García Lorca, vuelve a sonar con fuerza el audiodocumental de tres horas de duración elaborado por el divulgador murciano Benajamín Amo. Se trata de 'El enigma Lorca', un documental sonoro publicado en 2021 en donde se abordan las últimas horas del poeta.

En agosto de 1936, Federico García Lorca, el poeta más extraordinario de su generación, fue fusilado y enterrado en una fosa. Desde entonces no han sido pocos los que han intentado localizar el paradero de sus restos mortales.

A este fatídico enigma se suma el testimonio de aquellos que afirman que Federico era capaz de adivinar lo que iba a pasar. Su poesía más extraña parece incluso revelar, en algunos fragmentos, que él mismo "adivinó" cuál iba a ser su final, con una extrema y escalofriante exactitud.

Por ejemplo, en la 'Fábula de y rueda de los tres amigos' García Lorca escribe en verso: "Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, y que el mar recordó ¡de pronto! los nombres de todos sus ahogados..."

'El enigma Lorca' recoge más de tres horas de declaraciones, entrevistas y un análisis sorprendente. En él, se descubre la faceta más misteriosa del poeta, su poesía más oscura y premonitoria, los detalles que rodearon su detención, "visitando" el lugar en el que estuvo retenido antes de su ejecución.

Pero sin lugar a dudas, son dos los enigmas persiguen el "mito" de García Lorca, ¿dónde está su cuerpo? y ¿volveremos a escuchar su voz?. Ambas preguntas tienen respuesta en 'El enigma Lorca'.

SE AGOTÓ EN SU 'FORMATO ESPECIAL' A LOS 10 DÍAS DE SER PUBLICADO

El documental sonoro 'El enigma Lorca', del escritor y realizador murciano Benjamín Amo, se agotó en apenas diez días en su formato de edición especial, desde que se pusiera oficialmente a la venta el 15 de febrero de 2021.

La prensa nacional e internacional se hizo eco del trabajo del murciano Benjamín Amo, que en el documental 'El enigma Lorca' sostiene que Federico García Lorca está enterrado en la casa familiar de la Huerta de San Vicente en Granada, en concreto en una de sus habitaciones, según los testimonios recogidos por el realizador, cuyas investigaciones sobre Lorca, iniciadas hace ya dos décadas, vieron en 2021 la luz.

"Todos los datos y todos los testimonios consultados por el escritor y realizador murciano apuntan a que el poeta, fusilado en agosto de 1936, está enterrado en la casa familiar de la Huerta de San Vicente, concretamente en una de sus habitaciones, que queda concretada en el propio documental sonoro", indican fuentes de Rebelión Editorial.

Los amantes del genial escritor granadino pueden seguir disfrutando de este documental en formato digital a través de la web de Rebelión Editorial (https://rebelioneditorial.es/producto/el-enigma-lorca/), sello a través del cual se ha publicado este trabajo de la productora Planeta Sur (https://www.planetasur.es/).