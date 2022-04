UP no encuentra jutificación al voto en contra del PSOE sobre el Sáhara

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no encuentra justificación al voto en contra del PSOE en la iniciativa sobre el Sáhara, "salvo que haya cambiado de posición", e intuye que el viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este jueves a Rabat "algo tiene que ver".

En declaraciones en los pasillos del Congreso antes de la votación de la proposición no de ley sobre el derecho a la autodeterminación del Sáhara, Díaz ha dicho que "no es comprensible el giro que ha pegado la parte socialista, muy respetable pero no compartida" por su grupo parlamentario, Unidas Podemos.

Ha señalado que Unidas Podemos se va a mantener en el criterio que siempre ha defendido y ha negado que la intervención de su portavoz, Gerardo Pissarello, en la defensa de la iniciativa fuera "agresiva", argumento que esgrime el grupo socialista para votar en contra.

"La intervención en absoluto fue agresiva y uno vota en conciencia con sus posiciones políticas, y si hoy el PSOE no va a votar a favor sencillamente es porque ha cambiado su posición y esto es lo que justifica su voto", ha señalado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Juantxo López Uralde ha sostenido que el cambio en el sentido del voto de los socialistas no se justifica en la intervención de Pissarello y que la agresividad que alegan es "una excusa para justificar su voto".

"No encuentro otra justificación porque nuestra argumentación viene siendo la misma desde hace días", ha añadido.

Tampoco está de acuerdo el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para quien lo "inadecuado" es la decisión de Sánchez y su giro con la cuestión del Sáhara porque "una cosa son las relaciones de buena vecindad con Marruecos, y otra la claudicación ante el chantaje".

A su juicio, ese "chantaje" contiene "varios elementos: la cuestión migratoria, tratar de apropiarse de aguas territoriales de Canarias y, la principal, tratar de apropiarse del Sáhara obviando la legalidad internacional".

Para Quevedo, "no puede esperar Sánchez que las reacciones a su cambio de postura sean amables porque hay mucha gente aquí que llevamos toda la vida defendiendo el derecho de ese pueblo a su libre determinación".

Además, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino espera que no se consume el voto en contra del PSOE porque, si no, sería "una mala noticia" y se pondrían "al margen del consenso de Naciones Unidas y del consenso de la sociedad española, que tiene una máxima sensibilidad con el Sáhara Occidental".

"Es un salto cualitativo que no ha dado nadie en el mundo, el decir que la única vía es la anexión de Marruecos", ha concluido.