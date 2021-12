Emulsa ajusta horarios y refuerza personal y recursos con motivo de las fiestas navideñas

El Servicio de Gestión de Residuos de Emulsa y Cogersa adecuaran sus frecuencias y jornadas de trabajo al periodo festivo navideño, con el fin de evitar incidencias derivadas de la mayor generación de residuos y de las jornadas festivas.

En este sentido, Emulsa no realizará la recogida de contenedores los viernes 24 y 31 de diciembre, por lo que esas dos jornadas los vecinos no deberán depositar residuos en los contenedores de fracción no reciclable, llamados popularmente como los de basura, según una nota de prensa de la sociedad municipal.

Aunque los sábados por la noche no hay recogida de residuos al tratarse de la jornada festiva del Servicio, en esta ocasión, y con el fin de evitar acumulaciones de residuos, Emulsa realizará el vaciado nocturno de contenedores en la zona urbana, y en jornada de día se trabajará con la normalidad de los días festivas recogiendo siete distritos de la zona urbana, y en la mañana de los domingos 26 y 2 de enero, una recogida de la zona rural en horario diurno.

Como refuerzo, la mañana del 25 y del 1 de enero Emulsa tendrá operativo, a mayores, un camión especial para refuerzo junto a siete furgones de apoyo, en lugar de los cuatro habituales, para realizar recogida de impropios (cartones, envases, y demás residuos que pueda haber por fuera de los contenedores.

Por su parte, Cogersa también reforzará el vaciado de los contenedores de reciclaje en Gijón doblando la capacidad de recogida, tanto los jueves, viernes y sábados, mientras que los domingos, en lugar de los dos camiones habituales, recogerán los contenedores de reciclado del municipio siete equipos.