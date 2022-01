Empresarios del ocio nocturno andaluz valoran prórroga del pasaporte Covid, "preferible a medidas restrictivas"

La Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (Andalucía de Noche) ha valorado este viernes la prórroga hasta el próximo 31 de enero de exigencia de certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- para acceder a establecimientos de hostelería y ocio nocturno, algo que aseguran "preferir" frente a medidas como restricción de aforo o de horarios.

"Como hemos dicho muchas veces, desde nuestro sector preferimos las medidas preventivas, como es el caso del pasaporte Covid, a las medidas restrictivas, que podían haber aplicado como se ha hecho en otras comunidades, tipo reducción de aforo o reducción de horario, que nos hubiera hecho un daño enorme a un sector que ya de por si ha sido el más perjudicado económicamente por la pandemia", ha sostenido el presidente de esta entidad, Juan Rambla, en declaraciones a Europa Press.

Con todo, Rambla ha precisado que "eso no quiere decir que no sea un trastorno la aplicación del mismo en nuestros negocios, y que obviamente no entendamos que solo se aplique en nuestro sector, porque creemos que si es bueno, sería bueno aplicándolo en muchos más sectores, pero en líneas generales seguimos prefiriendo estas medidas a medidas restrictivas".

La exigencia del pasaporte Covid para visitas a hospitales y residencias de mayores están en vigor en Andalucía desde el pasado 7 de diciembre, mientras que para acceder a establecimientos de hostelería y ocio nocturno se activaron dos semanas más tarde, el 20 de diciembre. En ambos casos hubieran decaído el sábado 15 de enero si no hubieran recibido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha llegado a un acuerdo sobre este asunto este jueves.