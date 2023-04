El empresario Luceño renuncia a recurrir su procesamiento en caso mascarillas

El empresario Alberto Luceño ha renunciado a recurrir la decisión del juez de acercarlo al banquillo de los acusados para juzgarlo por su participación en la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de covid, en 2020, con la que se habría llevado cuantiosas comisiones.

Pese a discrepar de la resolución, que considera que no se ajusta a Derecho, el empresario ha decidido no interponer ningún recurso para "no producir dilación alguna" y porque estima que los motivos que tiene que exponer deben ser analizados y debatidos en el juicio al que se enfrente y resueltos por el tribunal.

Así consta en el escrito que ha presentado Luceño, al que ha tenido acceso EFE este viernes, ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, en el que subraya que su decisión no supone "un aquietamiento o aceptación de lo acordado" por el magistrado.

El juez Adolfo Carretero propuso juzgarle la semana pasada junto al empresario y aristócrata Luis Medina, que sí ha recurrido el auto, por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en 2020, inflando los precios de los contratos para obtener "elevadas comisiones" (6,1 millones de dólares).

El juez ve en la actuación de ambos indicios de delitos de estafa agravada y de falsedad en documento mercantil, y en el caso de Luceño también de falsedad en documento público y de delito fiscal agravado.

Cree que Luceño fue el "principal gestor del plan" que habrían urdido ambos para obtener "el mayor beneficio económico posible a costa del erario municipal" y que fingió tener experiencia en el sector, fábricas en China y ser agente exclusivo en Europa de la empresa malaya Leno para lograr la firma de tres contratos (guantes, test y mascarillas) con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Pero también vio indicios contra él de un presunto delito fiscal al no haber abonado a Hacienda más de 1,3 millones de euros procedente de las comisiones, y de que falsificó diferentes documentos, así como la firma del empresario malayo dueño de la empresa Leno, San Chin Choon.

Sin olvidar el carné del CNI "falso" y los "numerosos documentos" relacionados con la venta de material sanitario, "con diversas versiones y modificaciones" hallados en el registro de su casa.

A diferencia de Luceño, el aristócrata Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, sí recurrió su procesamiento al entender que faltan diligencias por practicar, como tomar testimonio al empresario San Chin Choon, y al considerar que se le propone juzgar por unos contratos que él no gestionó.

También lo hicieron el grupo municipal de Más Madrid y Podemos, que ejercen la acusación popular y ven precipitada la decisión del juez al faltar "numerosas diligencias de investigación".EFE

