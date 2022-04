El empresario Julián Gallego publica la guía 'El secreto del éxito y la felicidad personal y profesional'

El empresario Julián Gallego ha publicado con Círculo Rojo 'El secreto del éxito personal y profesional', una guía "sencilla y profunda" con la que el autor "trata de mostrar que cualquier persona puede llegar al éxito social, económico y cultural, así como la importancia de compartir con cualquier persona valores y principios que la mayoría no conocen".

Así lo ha trasladado el sello de autoedición en una nota en la que destaca que el autor "se dirige a cualquier tipo de público, inspirado en su propia experiencia en la vida y en sus ganas de compartirlo con el mundo".

"Cuando tienes unos conocimientos de algo tan importante para la vida de cualquier persona hay que compartirlo, y llegar, si pudiera ser posible, a todo el mundo y al rincón más pequeño que exista, pues cualquiera que quiera aprender y cambiar se merece la ayuda de alguien que lo consiguió y contar con su experiencia", ha manifestado Gallego.

La publicación recoge claves de comportamiento para mejorar y entender "por qué no conseguía encontrar el camino para salir de esas dificultades que, en la mayor parte de ocasiones, él mismo creaba". "En esta vida nunca acabamos de aprender, todo lo que nos va sucediendo son enseñanzas, no problemas y dificultades, enseñanzas para que aprendamos y cambiemos la forma de hacer las cosas, porque no hay otro camino. Para que cambien las cosas primero tenemos que cambiar nosotros", ha añadido el autor.

"El fin de este libro es muy simple, es una guía de superación personal práctica y sencilla para mejorar en el aspecto que tú quieras de tu vida", ha resumido Gallego, para quien los problemas y situaciones que hoy que pueden paralizar o asustar a una personas "tienen solución". "Otra vida mejor es posible para ti, solo necesitas un poco de ayuda para conseguirlo", se dirige a sus lectores.

Julián Gallego García nació Camporrobles (Valencia) y ha sido empresario en sectores diversos. Desde el año 1990 comparte esas enseñanzas impartiendo conferencias y seminarios a miles de personas por todo el mundo.