IU emplaza a Moreno a "rectificar" y a tirar la ley de regadíos en torno a Doñana "al contenedor de papel"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha instado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "rectificar" y a tirar la proposición de ley de PP-A y Vox para regularizar regadíos en torno al Parque Nacional de Doñana "al contenedor de papel".

Así lo ha transmitido el líder andaluz de IU en una atención a medios en el transcurso de una visita a la Feria de Sevilla en la que ha insistido en criticar dicha iniciativa de PP-A y Vox en un contexto de "sequía y escasez de agua en Andalucía como no hemos visto nunca".

Al respecto, ha advertido de que la andaluza es "la región de la Unión Europea que con más dureza está sufriendo y va a sufrir el calentamiento global", y por eso es "lamentable y sorprendente" la "nefasta gestión hídrica" de Moreno, impregnada de "negacionismo", según ha considerado Valero.

El dirigente de IU ha sostenido que, "por su cobardía", el presidente de la Junta "envió" al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, "a darle explicaciones" a la Comisión Europea en el marco de una reunión, este pasado lunes, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien "le dio un rapapolvo" al representante de la Junta, según ha subrayado Toni Valero.

Tras comentar que, "como los malos estudiantes", el consejero salió del encuentro diciendo "que el examen le había salido muy bien", Valero ha subrayado que ocurrió "todo lo contrario", ya que la Comisión Europea dijo que la proposición de ley "va en contra del cumplimiento de la sentencia que exige el cierre de estos regadíos ilegales", y avisó a la Junta de que, "si sigue por ahí, va a imponer multas que van a tener que pagar todos los españoles", según ha continuado subrayando el dirigente de IU.

Al hilo, ha indicado que "esperamos que la soberbia de Moreno no nos conduzca a un precipicio donde al final tengamos que apoquinar con esta multa", y que el presidente de la Junta "rectifique", porque dicha propuesta de ley "solamente vale para enviarla al contenedor de papel y reciclar ese papel", según ha sostenido.

"No sirve una propuesta que condena a muerte a Doñana, que está dividiendo a los propios regantes y frente a la cual la comunidad científica y la Comisión Europea ya han dicho claramente que no puede seguir adelante", ha enfatizado Toni Valero.

A preguntas de los periodistas sobre si el grupo en el que se integra IU en el Parlamento andaluz --Por Andalucía-- va a presentar enmiendas a dicha proposición de ley durante su tramitación en la Cámara, Toni Valero ha respondido que "no vamos a seguir dando pábulo a este enorme engaño" del presidente de la Junta, y "esta propuesta de ley no se puede enmendar porque versa sobre ilegalidades, y nosotros no vamos a participar en este teatro", ha zanjado.