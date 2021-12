Empiezan a inocular terceras dosis a agentes, que piden revisar el protocolo

En plena explosión de contagios de la covid-19 pro la variante ómicron, los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado ya han comenzado a recibir la tercera de dosis de la vacuna mientras sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles piden a sus cúpulas que revisen los protocolos de actuación frente a la pandemia.

Fuentes sindicales consultadas por Efe de ambos cuerpos coinciden en señalar a Efe que la alta incidencia de la sexta ola en la población general tiene un lógico reflejo en los contagios de agentes en estas últimas semanas.

No obstante, aseguran que la situación no es preocupante, aunque JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, reitera que el plan de medidas está "desactualizado", ya que no se modifica desde el inicio de la pandemia, mientras que el grupo de trabajo de seguimiento de la covid tampoco se reúne desde 2020.

Por este motivo, el miércoles pasado el sindicato remitió a la subdirección general de Recursos Humanos de la Policía un escrito en el que advertía del repunte de contagios entre los agentes sin contar con un protocolo "concreto y actualizado" de medidas a adoptar para frenar o evitar una mayor propagación del virus.

Al igual que JUPOL, el sindicato SUP también recrimina a la cúpula de la Policía que no proporcione datos de bajas por covid entre los agentes que en las últimas semanas han ido en aumento. Por ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid, se ha pasado de 32 agentes con positivo en covid el 1 de diciembre a 102 contagiados el día 14.

En la Guardia Civil y, según la mayoritaria JUCIL, no hay datos que indiquen que la situación es preocupante, en tanto que AUGC pide que se distribuya en los cuarteles más material preventivo como mascarillas o geles y que se vuelvan a establecer en determinados servicios grupos estancos de trabajo.

En la Comunidad de Madrid, fuentes de la Delegación de Gobierno reconocen a Efe que los contagios en los agentes experimentaron un aumento hace días, pero que la curva de infectados se está suavizando.

Según estos datos, en la región madrileña hay 450 guardias civiles contagiados y otros 9 en aislamiento. En los últimos tres días solo se han producido 93 positivos en el cuerpo. Todos los cuarteles están abiertos pero se han reducido el número de servicios.

Tampoco en la Policía Nacional la situación es preocupante, pues a pesar de los contagios y de los turnos de vacaciones el cuerpo no está teniendo problemas para cubrir sus turnos. EFE

