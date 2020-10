Empieza el plazo de 10 días para que Torrent busque candidato a la investidura para presidir Cataluña

El plazo de 10 días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, explore si hay algún candidato a la investidura ha quedado activado a partir de este jueves, un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicara el decreto de sustitución presidencial.

Fuentes parlamentarias consultadas por EFE han indicado que la ronda de consultas que abrirá Torrent con los grupos parlamentarios aún no ha empezado y podría iniciarse mañana o la semana que viene.

Ayer miércoles, el DOGC publicó el decreto que formaliza la sustitución del president inhabilitado, Quim Torra, por el ahora vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, por lo que al día siguiente de la publicación, hoy jueves, comienza el plazo de los 10 días para explorar una posible candidatura a la investidura, han indicado diversas fuentes parlamentarias consultadas por EFE.

Eso significa que Torrent tiene margen hasta el jueves 15 de octubre -contando los próximos días hábiles- para pronunciarse.

Y aquí puede haber controversia, ya que, de acuerdo con un informe de los servicios jurídicos del Parlament, si Torrent constata que no hay candidato viable -sin los apoyos suficientes para ser investido-, en lugar de convocar un pleno de investidura puede formalizar un "acto equivalente" para comunicar a los grupos -por ejemplo mediante una resolución razonada que se publicaría en el Boletín Oficial del Parlament- la inexistencia de una candidatura efectiva.

Esa comunicación tendría el efecto equivalente a una primera votación fallida para la investidura: se activaría una cuenta atrás de dos meses, transcurridos los cuales sin haberse investido a un sustituto de Torra se convocarían automáticamente elecciones, a celebrar al cabo de 54 días, según marca la ley electoral.

No obstante, Ciudadanos ya ha advertido a Torrent de que estudiará un posible recurso en el caso de que "no respete el reglamento del Parlament" y, siguiendo el informe de los letrados, no acepte candidaturas que considere que carecen de opciones.

Si el 15 de octubre, finalizado el plazo de 10 días hábiles iniciado hoy, Torrent emitiera el mencionado "acto equivalente" con efectos a 16 de octubre, arrancaría la cuenta atrás de dos meses y, el 16 de diciembre, serían convocadas automáticamente elecciones para el 7 de febrero, si bien Aragonès ha dicho hoy que a mucho estirar esos comicios podrían celebrarse el 14 de febrero.