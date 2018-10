El embajador ruso ante la ONU cree "que ya es hora" de pensar en levantar las sanciones a Corea del Norte

El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha asegurado que considera "que ya es hora" de comenzar a poner en consideración el levantamiento de las sanciones económicas a Corea del Norte, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Nebenzia ha asistido a la ceremonia de inauguración de una cruz en el cementerio ortodoxo de Fort Ross en California.

"Dijimos que ya es hora para empezar a pensar en esto", ha establecido el diplomático al tiempo que ha apuntado que "ahora mismo" es demasiado pronto para levantarlas de manera directa.

También ha recordado que el Gobierno de Rusia aboga por hacer concesiones a Pyongyang.

"El secretario de Estado Mike Pompeo visitó Pyongyang (...) y calificó las negociaciones de positivas, claro que no sabemos los detalles de esas conversaciones pero desde hace mucho tiempo los norcoreanos envían señales de que cuentan con unas concesiones por parte de sus socios regionales", ha establecido el embajador ruso ante la ONU.

Las concesiones en cuestión, ha añadido, no implican el levantamiento de sanciones. "Por ejemplo, las conexiones ferroviarias entre el Norte y el Sur, lo que apoya también Corea del Sur", señaló, "no se les aplican las restricciones, sin embargo, no hay progreso en ese asunto", ha explicado.

Este año, Corea del Norte ha suspendido las pruebas nucleares y de misiles y desmantelado el sitio de ensayos atómicos Punggye-ri, en el marco de la normalización de las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos.