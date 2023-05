Emaya incorpora 170 operarios para reforzar la limpieza y recogida de residuos durante la temporada turística

Emaya ha iniciado la puesta en marcha del plan de refuerzo de la limpieza y de la recogida de residuos para ésta en esta temporada turística, que comenzó con la Semana Santa y durará hasta octubre, con la contratación de 170 operarios.

Además del aumento de personal, este apoyo del servicio supone una "mayor dotación" de maquinaria, especialmente de vehículos de limpieza con sistemas de aplicación de agua, así como el "incremento de la frecuencia" de la recogida de los residuos y la limpieza de los contenedores, ha indicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

El objetivo del Consistorio es cubrir "las necesidades de limpieza y recogida de residuos causadas por el incremento de la presencia de visitantes y el aumento de la actividad ciudadana en las calles durante el verano". Con el refuerzo de verano, Emaya pretende aportar los recursos humanos y materiales para "incrementar la limpieza y la frecuencia de la recogida de residuos donde se requiera".

Una parte importante del refuerzo de temporada alta se concentra en la Playa de Palma, por ser la zona más estacional, donde es más acentuada la diferencia de actividad entre temporada alta y baja. Igualmente se refuerza la limpieza en el centro histórico, donde se concentra un gran número de visitantes y de actividad ciudadana, y en el barrio de Cala Major.

También se incorpora un servicio de limpieza en las zonas de baño que no cuentan con concesionario responsable de la limpieza, como es el caso de el Molinar, Cala Gamba, Cala Nova, es Carnatge, las rocas de Cala Major y Son Caios. La limpieza de las playas --Arenal, Can Pastilla, Cala Estancia, Ciutat Jardí, Portitxol, Can Pere Antoni y Cala Major-- la realizan los concesionarios, que también incrementan la frecuencia durante el verano.

Por otro lado, una parte importante del refuerzo "se dirige al conjunto de la ciudad, para cubrir el incremento de necesidades de limpieza habituales durante el verano". Dos de las novedades de esta temporada son el incremento del barrido mecánico en los distritos de Llevant y Norte y el refuerzo de la limpieza de las plazas del ensanche con tres equipos de presión.

El refuerzo de la limpieza viaria en la playa de Palma comprende el servicio de limpieza con agua, la dotación de equipo de limpieza a presión, dos camiones cisterna, tres barredoras duales con barrido mecánico y aplicación de agua o una barredora ligera mixta, entre otros.

En el resto de la ciudad se incrementa el servicio de limpieza con agua en el centro, el refuerzo de limpieza manual en Cala Major y el servicio de limpieza de zonas de baño, un equipo a presión en Llevant o tres maquinas de limpieza de las aceras, entre otras medidas.

En cuanto a la recogida de residuos, en Playa de Palma se duplican los medios de recogida selectiva en los hoteles, se incrementa la frecuencia de vaciado de contenedores de cartón, envases y vidrio. Mientras tanto, en el resto del municipio se duplica la frecuencia de la recogía de los contenedores para la materia orgánica, se refuerza el servicio de recogida de desbordamientos y se duplica la frecuencia de recogida de basura.