Eloy Suárez (PP) espera que el Senado sea "una Cámara de contención" frente a "la desigualdad" del Gobierno de Sánchez

El senador autonómico de Aragón, Eloy Suárez, (PP) ha defendido este viernes que el Senado sea esta legislatura "una Cámara de contención" frente a "la desigualdad" del posible pacto de Pedro Sánchez (PSOE) con los independentistas catalanes y vascos de cara a la conformación del nuevo Gobierno de España.

Tras la sesión plenaria en la que las Cortes de Aragón le han elegido senador autonómico, Eloy Suárez ha considerado que la Cámara Alta "tiene el papel de su vida", porque "durante toda esta época constitucional no se había producido nunca un ataque a la igualdad como en estos momentos", en alusión a "la propuesta de gobierno del PSOE".

Suárez trabajará para "intentar que todos los españoles, sean de donde sean, tengan los mismos derechos, también por supuesto los aragoneses", insistiendo en que las reivindicaciones de los independentistas "atentan contra el principio de igualdad de todos los españoles, del sistema constitucional".

"Es la hora del Senado", ha proclamado Suárez, considerando que "se puede hacer una reforma importante del Senado para que las comunidades tengan más voz", ya que "es obvio que Cataluña y el País Vasco van a tener voz en el Congreso y al resto habrá que escucharlas".

También ha aseverado, en alusión a la ley de amnistía que defiende Junts per Catalunya, que "no puede haber personas que delincan y no pase nada y personas que delincan y se pasen el resto de su vida en la cárcel" porque "eso es un claro atentado contra el principio de igualdad".