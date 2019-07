Elorza (PSOE) destaca "el lío interno" que hay en UP y cree que Iglesias puede estar arrepintiéndose de lo que ha hecho

Afirma que los socialistas "van a seguir intentando" formar Ejecutivo porque "la desafección y el cabreo de la gente" es "enorme"

El diputado vasco del PSOE, Odón Elorza, ha destacado "el lío interno" que existe en la actualidad en Unidas Podemos, tras la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y cree que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, puede estar "arrepintiéndose" de lo que ha hecho en la negociación para formar un Ejecutivo. Además, ha afirmado que los socialistas "van a seguir intentando" formar Ejecutivo porque "la desafección y el cabreo de la gente" es "enorme" ante la posibilidad de nuevas elecciones.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza ha señalado que hubo una propuesta socialista de investidura, con una detallado programa de actuaciones que desveló el candidato Pedro Sánchez el pasado lunes, y que se acompañaba de una oferta de Gobierno de coalición dirigida a Unidas Podemos.

"Otra cosa es que a alguien le pueda parecer que esa propuesta de Gobierno de coalición fuera de distribución de responsabilidades ministeriales corta, escasa o insuficiente para la visión de Unidas Podemos", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que una vicepresidencia y tres ministerios en materias sociales, como Vivienda, Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, respondía a la reclamación de Unidas Podemos de que quería materias sociales.

"Si eso a eso Unidas Podemos dijo que no, evidentemente, el PSOE ha cumplido su compromiso, y lo va a seguir intentando porque no renunciamos a la formación de Gobierno, porque la desafección, el cabreo de la gente después de haber votado tantas veces es enorme y no podemos caer en el error de bajar la guardia y pensar que unas anticipadas pueden ser la solución a nada", ha apuntado.

A su juicio, eso es "un desprecio a la democracia, a la opinión de la ciudadanía, que ha sido ya emitida en Euskadi y en toda España". "Lo que hay que hacer es gestionar todos esos resultados", ha añadido.

En cuanto al anuncio de Pablo Iglesias ayer en el debate de investidura de renunciar a la cartera de Trabajo, pero quedándose con las políticas activas de empleo, ha apuntado que le sorprendió "totalmente por las formas".

"¿Cómo es posible que, habiendo conocido ya formalmente la propuesta de Pedro Sánchez el día anterior y habiendo tenido prácticamente todo el día para hacer una contraoferta en el marco de una reunión privada, él lo plantee a lo largo de su intervención como si se pudieran cambiar ministerios, su configuración o contenidos deprisa y corriendo para que te digan que sí en un minuto?. Es poco serio", ha manifestado.

CAMBIANDO CARTERAS

En su opinión, eso demuestra que "ha estado jugando y cambiando carteras ministeriales, saltando de una otra con muy poco criterio porque, además, planteó algo así como Trabajo, pero reducido a políticas activas de empleo, buena parte de las que están transferidas a las comunidades autónomas".

"No es serio y es querer cambiar de una manera caprichosa o absurda los contenidos de la negociación, que, además, se han ido filtrando como si fuera algo que es necesario que es hacer por estrategia", ha apuntado.

Odón Elorza ha reconocido que se han producido "graves heridas" en la relación entre el PSOE y Unidas Podemos porque en sus respectivas bases "hay mucho enfado y cabreo". "Las redes sociales están de arden y nos echamos unos a otros responsabilidades y culpabilidades. Y eso ya no sirve. Lo que hay que hacer es pensar, primero, qué ha sucedido, repensar las cosas, dónde se han cometido los errores, qué fallos hemos tenido, la estrategia de negociación y de comunicación", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que "ha habido muy poco tiempo, que se ha empezado la negociación más tarde" de lo que les habría gustado y, luego, "no ha habido la intensidad necesaria".

"Es momento de pensar dónde están los errores y qué tenemos que hacer. Ayer ya lo expresó Pedro Sánchez a la noche que no tira la toalla, hay que seguir llamando a la responsabilidad del PP, Ciudadanos, pero, sobre todo, hay que intentar ver cuál es la disposición realista y razonable de Unidas Podemos porque hoy podría formar parte de algo histórico de un Gobierno de izquierdas en España, con una vicepresidencia y tres ministerios importantes", ha añadido.

Sin embargo, recordado que "ha dicho que no, y es la segunda vez que dicen que no a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez", cree que "tiene que pensárselo".

Tras señalar que Pablo Echenique y otras personas, a las pocas horas de votar abstención, están planteando la reconsideración de su posición", ha indicado que hay "lío interno y gordo dentro de Unidas Podemos". "Pablo Iglesias igual ahora está arrepintiéndose de lo que hizo ayer", ha concluido.