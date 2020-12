Elorza plantea revisar el sistema de ascensos y la formación de los militares

El diputado socialista en el Congreso Odón Elorza ha planteado este viernes revisar el sistema de ascensos en el Ejército y la formación que se imparte en las academias militares, tras conocer el "chat" con "ensoñaciones golpistas" de algunos mandos ya retirados.

En Radio Euskadi, Elorza ha valorado que el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya, haya afirmando que las expresiones de los exmilitares dañan a las Fuerzas Armadas, pero no las representan.

Según ha dicho, "bienvenida sea" esa intervención porque "hacía falta que un alto mando militar interviniera para tranquilizar la situación" y "habrá que hacer algo porque se están produciendo episodios graves aunque sea de mandos en la reserva", detrás de los que se aprecia, a su entender, "la impronta de Vox y de la extrema derecha".

Pero "no hay que confundir ese chat y las cartas al rey, con el sentimiento general de las Fuerzas Armadas", ha dicho. "Espero que las Fuerzas Armadas en su mayoría sean profesionales y absolutamente respetuosas con los valores de la Constitución", si bien ha propuesto que "quizá habría que revisar los sistemas de ascensos y la formación que se da en las academias militares".

A su entender, podrían quedar militares "que siguen con sus ensoñaciones golpistas y hay que revisarlo con atención porque no es ninguna tontería".

Por ello, ha valorado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya pedido a la Fiscalía que investigue si el "chat" de ese grupo que envió una carta al rey, en el que hablaban de "pronunciamientos" y de fusilar a 26 millones de españoles, podría ser constitutivo de algún delito.

"Me parece una decisión inteligente y lógica", ha dicho Elorza, quien ha advertido de que esa controversia llega "en un momento muy delicado por el estado de alarma, por la crisis económica y con el fenómeno de Cataluña aunque se haya atemperado", y ha considerado "que la propia Corona está en una situación también delicada".

Elorza ha descartado que el rey se vaya a pronunciar al respecto ya que "quizás no le convenga decir nada para no darles más relevancia a estos personajes ya retirados que no pueden ser y no son representativos de las Fuerzas Armadas aunque hagan mucho ruido". EFE