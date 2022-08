Elorza desea ser de nuevo alcalde de Donostia pero deberá pelear en primarias

El socialista Odón Elorza quiere optar de nuevo a la alcaldía de San Sebastián. El anuncio ha cogido por sorpresa a muchos en su partido, pero no a la actual portavoz del PSE en el consistorio donostiarra, Marisol Garmendia, dispuesta a dar la batalla porque cree que "cada uno tiene su sitio y su tiempo".

"Ese es mi objetivo y lucharé por ello. No hago política vintage y ahora me toca a mí", ha declarado la representante socialista, veterana en las tareas municipales, aunque no tanto como Elorza, que estuvo 20 años al frente del Ayuntamiento antes de sufrir una derrota que no esperaba en los comicios de 2011, que dieron la victoria a Bildu.

Si en aquella campaña Elorza lanzó el órdago de no ser alcalde si la suya no era la lista más votada, ahora anuncia que si en 2023 fuera de nuevo regidor, renunciaría a su sueldo y viviría de la pensión que le corresponde por su cotización al régimen general de la Seguridad Social, dado que ya tiene 67 años.

El exalcalde socialista anticipa sus intenciones en una carta en la que combina las razones de su decisión con compromisos de tinte electoral y que ha enviado a los secretarios generales de las agrupaciones de San Sebastián y a los militantes.

"Me preocupa que San Sebastián se mueva entre la autocomplacencia de algunos y la indecisión ante los problemas existentes. La indefinición en cuestiones claves esconde una falta de liderazgo. Y considero que hay que devolver la ilusión a la ciudadanía con un proyecto que aporte un nuevo impulso al Ayuntamiento, señala la misiva.

Tras reivindicar un proceso que sea "ejemplo de democracia interna" en el seno de su partido, solicita al comité federal "información" sobre diversas cuestiones referidas a las primarias, a las que se presentará "siempre que se dé un proceso con garantías de poder llegar a la militancia con igualdad real de oportunidades".

Elorza, tildado más de una vez de verso suelto dentro del PSE, dice que es consciente de "la dificultad" que tendrá para obtener los avales precisos y formalizar su candidatura. De materializarse, dejaría su escaño actual en el Congreso de los Diputados.

A las primarias concurrirá casi con seguridad Marisol Garmendia, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, segunda teniente de alcalde en el gobierno de coalición que lidera el PNV y concejala de Impulso Económico y Empleo.

Garmendia (Zaldiabia, 1963), sustituta en las labores municipales de Ernesto Gasco, que obtuvo unos malos resultados en las elecciones de 2019 y ahora ocupa en el Gobierno central el cargo de Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, no se va a quedar de brazos cruzados.

Ha afirmado que el anuncio de Elorza no le ha causado sorpresa ya que "en los últimos tiempos había suficientes indicios" para suponer que iba a dar ese paso, ha señalado Garmendia en declaraciones a los medios de comunicación.