Elkarrekin Podemos ve el pacto PNV-PSE como "cinco páginas de deseos vagos generales que puede suscribir cualquiera"

El grupo no apoyará a la candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, porque "no tiene visos de prosperar"

La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que el acuerdo de PNV y PSE-EE para gobernar en Euskadi son "cinco páginas de deseos vagos generales, buenas voluntades, y objetivos loables, que puede suscribir absolutamente cualquiera".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorrotxategi se ha referido, de esta forma, al pacto de Gobierno de coalición para esta legislatura firmado este pasado jueves por PNV y PSE-EE, que tiene como principales objetivos reconstruir económica y socialmente Euskadi, con la defensa de los servicios públicos esenciales, tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, y sobre la base de "más autogobierno".

Gorrotxategi ha dicho estar "sorprendida" por todo el tiempo de negociación que ha habido para "un documento de cinco páginas" y lo ha comparado con el documento de acuerdo de gobierno de Unidas Podemos con el PSOE para el Gobierno de España "de 50 páginas, con medidas concretas de verdad".

El acuerdo de PNV y PSE-EE, ha afirmado, "son cinco páginas de deseos vagos generales, que puede suscribir absolutamente cualquiera". "Es más, puede suscribirlo cualquiera porque se basa meramente en señalar objetivos de mejora en una cosa, de mejora en la otra, de que todo vaya bien aquí, de que se cree empleo, de que sea de calidad, que cuidemos el planeta... Son todo buenas voluntades, son objetivos loables suscribibles por cualquiera, pero que no se concretan absolutamente en nada", ha reiterado.

Gorrotxategi ha afirmado que "en esa generalidad tiene que sentirse identificado absolutamente todo el mundo". "¿Quién va a decir que no quiere trabajar en favor de conseguir un mayor nivel de empleo, del progreso de Euskadi, de que el servicio de salud sea eficiente y bueno?", ha preguntado, para insistir en que son objetivos "propios de cualquier gobierno". A su entender, "más que objetivos son obligaciones. Eso no es un pacto de gobierno".

En relación a la fiscalidad, ha indicado que en el acuerdo se dice que se "abordará una reforma fiscal en términos de progresividad", lo cual, a su juicio, "es como no decir nada, porque por supuesto tiene que ser en términos de progresividad, que es lo que dicta la Constitución". En ese sentido, ha criticado que "no se dice en qué términos ni en qué consiste" esa reforma, cuando, a su parecer, es una cuestión concreta que "debía haberse desarrollado un poco más".

Tras insistir en que este acuerdo "lo puede suscribir cualquiera", Gorrotxategi se ha referido a la estructura del nuevo Gobierno Vasco para indicar que el número de departamentos "no es tan importante", sino que "lo importante" es "una estructura que sea capaz de llevar adelante el programa de gobierno", por lo que cree que "nadie va a crear departamentos que no sirvan para nada". Por ello, más que el número, la portavoz de Elkarrekin Podemos quiere conocer "para qué y qué dirección van a tomar" las consejerías que se vayan a crear.

Sobre la posibilidad de crear una vicelehendakaritza de Asuntos Sociales, ha afirmado que "si hubiera un objetivo y un programa claro de desarrollar políticas sociales, asignarlo a una persona concreta, a un equipo concreto, con unas competencias concretas para poder desarrollarlo, podría ser un esquema válido".

CANDIDATOS A INVESTIDURA

Sobre la investidura del lehendakari, Miren Gorrotxategi ha recordado que su formación ha decidido que se abstendrá y ha explicado que el objetivo de Elkarrekin Podemos ha sido "propiciar un gobierno de izquierdas" y, "en la medida en que eso parece ser que no es posible, y los proyectos que se van a presentar de gobierno no responden a ese requerimiento", la formación morada "no tiene una candidata que vaya a representar el objetivo" que plantearon durante la campaña electoral.

Elkarrekin Podemos, ha precisado, no apoyará a la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, a pesar de haber apostado por un gobierno progresista de izquierdas, porque "no tiene visos de prosperar". No obstante, no ha descartado un trabajo conjunto de las fuerzas de izquierda durante la legislatura y espera que haya "espacio para poder llegar a acuerdos en términos de izquierda en distintas materias".

VUELTA A LAS AULAS

Por otra parte, ha reconocido que la vuelta a las aulas va a ser "absolutamente incierta" y ha advertido de que los padres y profesores están viviendo la situación con "verdadera angustia, porque el curso empieza ya". Así, ha señalado que los docentes se incorporan la semana que viene, "y todavía no sabemos nada".

"Espero que haya seguridad, pero la incertidumbre es absoluta porque no sabemos cómo se va a gestionar esa seguridad", ha reconocido, para afirmar que hay, "no tanto inseguridad sanitaria", que espera que "se mida como es debido", sino "inseguridad por no saber cómo va a ser y cómo hay que organizarse".

Esta situación de "incertidumbre" ha considerado que es debida a "la negligencia y a no saber coger el toro por los cuernos, atender las necesidades y actuar". Así mismo, ha dicho que llama la atención que, a una semana del inicio el curso, "no ha habido un encuentro de los responsables de Educación en el País Vasco con la comunidad educativa, ni con los sindicatos, ni con los estudiantes, ni con los profesores ni con los padres".

A su entender, en las circunstancias actuales, que "no haya habido ese encuentro, ni esa capacidad de diálogo y de diseñar un plan conjuntamente, es muy preocupante".

Cuando se van a cumplir dos semanas de la declaración de la emergencia sanitaria, Gorrotxategi ha señalado que Euskadi es "la segunda comunidad autónoma, detrás de Madrid, en la que más aumenta el índice de contagios y muertes, por lo que algo está fallando".

Sobre la exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que asuma el "mando único", Gorrotxategi ha señalado que es, "justamente lo contrario de lo que se le estaba diciendo los meses anteriores".

"El estado de alarma ha sido una agonía cada vez que había que prolongar su duración, porque parecía como que estuviera persiguiéndose un interés particular partidista en contra del cual tenían que manifestarse todos los que tenían algún interés político distinto de aquel que manejaba el gobierno en ese momento", ha criticado.

Por ello, ha dicho que, ahora, "llama la atención que, una vez recuperada la normalidad, superada la desescalada y visto, como también se preveía, que iba a haber rebrotes, parece como que hay que volver a tomar las riendas de todo el asunto desde el Gobierno central". "Si las autoridades sanitarias consideran que debe hacerse, hágase", ha concluido.