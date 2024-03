Elkarrekin Podemos se compromete a reformar la Ley vasca Vivienda y plantea medidas para duplicar las VPO

Quiere incorporar de forma urgente la declaración de zonas tensionadas

Elkarrekin Podemos se ha comprometido este sábado a reformar la Ley vasca de Vivienda y establecer objetivos "claros" de incremento del parque público de vivienda, con plazos y asignaciones presupuestarias concretas para garantizar que en pocos años se duplique en Euskadi el parque público de alquiler.

Asimismo, ha anunciado que incorporará de forma urgente a la legislación vasca la declaración de zonas tensionadas autonómicas. En estas zonas se establecerá que todo el suelo público deberá ser destinado al parque público de alquiler y se prohibirá temporalmente el uso turístico de la vivienda.

Estas medidas para garantizar el derecho subjetivo de acceso a la vivienda han sido desgranadas esta mañana por la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, en el acto 'Elige vivienda' celebrado en San Sebastián, y en el que también han participado la candidata de Elkarrekin Podemos a las elecciones al Parlamento Vasco Miren Echeveste, y el portavoz en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Victor Lasa.

Garrido ha asegurado que hace falta un gobierno "valiente" con el acceso a la vivienda y comprometido para aplicar las normas que permitan transformar la realidad y hacer del acceso a la vivienda un derecho. En este sentido, ha denunciado que la Ley vasca de Vivienda aprobada en 2015 es "humo, papel mojado, porque está congelada".

"El PNV y el PSE nos mintieron. No existe el derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi. No han querido desarrollar la Ley vasca de Vivienda y no han tomado medidas para impedir que se llegue a la situación catastrófica actual en materia de acceso a la vivienda", ha censurado.

Para que el derecho subjetivo de acceso a la vivienda sea una realidad, ha remarcado que solo hace falta "voluntad política". Por ello, ha mostrado el compromiso de Elkarrekin Podemos para darle la vuelta a la situación de "emergencia habitacional" que se vive en Euskadi con medidas y objetivos "claros".

Entre ellas, ha citado establecer por ley objetivos, plazos y asignaciones presupuestarias para el incremento del parque público de vivienda en alquiler de cara a duplicar en pocos años el actual número de viviendas.

También pretende incorporar de forma urgente la declaración de zonas tensionadas autonómicas que dé pie a destinar todo el suelo público al parque público de alquiler y prohibir temporalmente el uso de pisos turísticos en esas áreas para que todas las viviendas sean destinadas a uso habitual.

"Estamos a la cola de Europa en vivienda pública de alquiler y es necesario apretar el acelerador. Las administraciones deben ir adquiriendo todas las viviendas para destinarlas a alquiler público. Solo así conseguiremos que el derecho a la vivienda sea una realidad en Euskadi", ha aseverado.