Eliseu Climent agradece la Medalla de Oro de la Generalitat y ve el futuro cultural con esperanza

Sobre Borriana: "La gente se rearma moralmente, que también hace falta. Saldremos más fuertes"

El editor y promotor cultural Eliseu Climent ha agradecido este miércoles que Catalunya le conceda la Medalla de Oro de la Generalitat, su máxima distinción, aunque "hay mucha gente que la merece", pero ha valorado que se la otorguen ahora, y ve con esperanza el futuro de la lengua y cultura catalanas.

En declaraciones a Europa Press, lo ha dicho en alusión implícita a la polémica por que el concejal de Cultura en Borriana (Castellón), de Vox, retirara la suscripción a varias revistas valencianas y catalanas, incluida 'El Temps', de la que Climent es editor.

Ha dicho que, ante esta polémica, "optimista no se puede ser, pero no hay mal que por bien no venga", ya que ha visto una reacción popular en contra de que cancelen suscripciones a revistas en catalán.

"La gente se rearma moralmente, que también hace falta. Saldremos más fuertes", ha añadido.

SU TRABAJO POR LA CULTURA

Sobre su Medalla de Oro, que recibirá el 7 de septiembre, ha destacado precisamente su esfuerzo por la lengua y cultura catalanas y "todo el trabajo hecho en cultura, economía y medios de comunicación".

Ha tenido una vez más un recuerdo para el escritor valenciano Joan Fuster, del que fue albacea.

BONET Y PESSARRODONA

Y ha felicitado a la cantautora balear Maria del Mar Bonet y a la escritora catalana Marta Pessarrodona por obtener este miércoles la misma distinción.

De Bonet ha destacado su tradición y modernidad; de Pessarrodona, su reivindicación de la igualdad de todo tipo: "Dos mujeres, cada una en su ámbito, muy importantes para mí y para todos".