Elisenda Alamany (ERC): "Asumiré la responsabilidad que toque cuando toque"

Tres días después de haber dado el paso de afiliarse a ERC, la portavoz republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha asegurado que su reto es poner a punto al partido para aspirar a la alcaldía en 2027, momento en el que asumirá "la responsabilidad que toque cuando toque".

En una entrevista con EFE, la primera desde que el sábado anunció que se daba de alta como militante, Alamany ha explicado que se trata de un "paso natural", convencida de que ERC es el partido que "ocupa la centralidad política" en Barcelona y Cataluña.

Tras haber sido portavoz parlamentaria de los comunes en 2018 (organización que abandonó por discrepancias con la línea de la dirección del partido, sobre todo en el proceso independentista), Alamany concurrió como número dos de Maragall en las municipales de 2019 y en 2023, siempre como independiente; ahora es la primera vez en su trayectoria que se afiliará a una formación política.

"Tras estos cuatro años (como concejala) y, por qué no decirlo, tras los malos resultados en Barcelona, me apetecía redoblar mi compromiso e implicación con ERC", ha argumentado.

Su "misión" será, en ese sentido, "poner las bases del futuro" del partido para que los republicanos marquen un "perfil propio" en el consistorio, pero también para garantizar que se desarrollen políticas "progresistas" en la ciudad.

Pero Alamany ha sido preguntada sobre si su decisión de afiliarse también responde a una intención de posicionarse para aspirar a ser el relevo futuro de Ernest Maragall.

"La gente que me conoce sabe que me he dedicado estos cuatro años a trabajar, arremangarme y a no esperar nada. He podido hacerlo gracias a tener a Maragall al lado y siempre querré tenerlo al lado, para aprender", ha señalado. "Asumiré la responsabilidad que toque cuando toque y ahí donde el partido considere que soy más útil".

Alamany ha recordado que, como portavoz, su "responsabilidad" será la de que ERC "se plante en 2027 con posibilidades de disputar la alcaldía", reto para el que se "dejará la piel"; pero, al mismo tiempo, ha pedido a su formación que, cuando llegue el momento de elegir al mejor candidato o candidata, "se tome la decisión más profesional posible".

CRÍTICAS A COLAU: "LOS COMUNES SON POCO MÁS QUE ICV"

Transcurridas más de dos semanas desde la investidura del socialista Jaume Collboni como alcalde, con un apoyo inesperado de comunes y PP que evitó in extremis una alcaldía de Xavier Trias tras el pacto entre JxCat y ERC, Alamany ha defendido aquel acuerdo entre fuerzas independentistas.

La portavoz republicana ha asegurado que ese pacto entre independentistas garantizaba que se "hiciera funcionar la ciudad", que Barcelona ostentara su rol de "capital" catalana y de liderazgo del área metropolitana y que se desarrollaran políticas progresistas "de verdad".

No cree, sin embargo, que fuera un error hacerlo público antes de la investidura, en lugar de haber aguardado a después de la constitución del ayuntamiento: además de considerar que ese pacto "estaba maduro", ha reconocido que ERC necesitaba la "certeza" de que Junts acabaría cumpliéndolo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero el apoyo de los comunes a Collboni a última hora frustró la posibilidad de un gobierno independentista. Por ello, ha reprochado a Colau que "regalara" sus votos en un "todo vale contra el independentismo".

"La alianza con el PP es la victoria de las tesis de ICV (Iniciativa per Catalunya) dentro de los comunes. En la investidura se cristalizó la confirmación de que son poco más que ICV. Y sus votantes están desconcertados, porque han lanzado sus votos a la papelera", ha criticado.

En cualquier caso, con la intención de "no mirar hacia atrás, sino hacia cómo se encara el futuro", Alamany ha considerado que ERC debe trabajar para dibujar un "perfil y una identidad propia", en el que se defina como partido de "oposición" al actual gobierno socialista.

Aun así, sobre si los republicanos estarán dispuestos a abordar posibles acuerdos con el PSC para impulsar medidas progresistas, la dirigente ha defendido que su partido debe trabajar para que el PSC "mire más hacia la izquierda que hacia la derecha".