Elisa Pinto pide 6 años de prisión a Villarejo y López Madrid por hostigarla

La defensa de la dermatóloga Elisa Pinto pide seis años de prisión para el empresario Javier López Madrid por supuestamente contratar al excomisario José Manuel Villarejo, para quien también solicita otros seis años de cárcel, cuando este aún estaba en activo en la Policía para hostigar a la doctora.

En el escrito de acusación dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, la letrada de Pinto acusa al empresario de un delito de cohecho activo, a Villarejo de cohecho pasivo y al socio de este, Rafael Redondo, le pide dos años de prisión como cómplice del delito.

Esta pieza del caso Villarejo se instruye al margen del procedimiento que ha investigado el juzgado de instrucción número 39 de la capital, donde López Madrid y José Villarejo están procesados por los presuntos delitos de acoso, amenazas y lesiones hacia Pinto, que pide para ellos 22 años de prisión.

Además, existe un tercer procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 26 de la capital en el que López Madrid pide procesar a Pinto por acoso y ella solicita el archivo.

La defensa señala en su escrito que todo arrancó en septiembre de 2013 cuando López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, "contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo" para que "le ayudase a finalizar un asunto personal" en relación con Elisa Pinto.

Villarejo aceptó el encargo y ambos mantuvieron numerosas llamadas y entre siete u ocho encuentros -así se lo trasladó a la periodista Ana Rosa Quintana-, uno de ellos en la residencia del excomisario, quien llegó a anotar en su agenda "10.000 a cuenta" tras una de esas reuniones y "Javier 211.000 euros" en otra. Villarejo reconoció en sede judicial haber tenido tres encuentros.

Desde finales de 2013 "Villarejo, en cumplimiento de lo pactado con López Madrid y con fines privados, llevó a cabo seguimientos telefónicos y, a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso".

En esa estrategia conjunta, el 10 de septiembre de 2013 López Madrid se personó en el despacho de Pinto en compañía del abogado Redondo que pertenecía al grupo Cenyt presidido por Villarejo, quien había preparado el encuentro para ser grabado y había dejado anotado en su agenda "toque reunión con Madrid".

Aquel día, "López Madrid con intención de hostigarla expresó a María Elisa que le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla, que él llevaba con la policía un mes y medio y tenía medios, que la policía lo tenía todo, que el señor que le acompañaba 'hasta huele a policía', y que tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias".

La visita "causó miedo" en Pinto que "se sintió amenazada" ya que en ese momento no existía ninguna denuncia, si bien en el teléfono del empresario se descubrieron distintas conversaciones con policías y, pese a que el terminal fue objeto de una manipulación o borrado previo a su entrega en sede judicial, se encontraron seis contactos telefónicos con Villarejo, con quien había mantenido en apenas seis meses unas 140 comunicaciones telefónicas.

Asimismo, la abogada de Pinto destaca "la estrecha relación" de "López Madrid con otros policías que mantuvieron un llamativo y estrecho contacto con él mientras duró la investigación" por acoso a la doctora, entre ellos el comisario Enrique García Castaño, cuyo contacto facilitó José Villarejo, y el inspector Alberto Carba, instructor de la denuncia de Pinto en el Juzgado 39.

Según el escrito, "este agente envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones" entre octubre y noviembre de 2015.

Por último, la defensa añade que en una conversación en enero de 2017 Villarejo manifestó que reclamará al empresario una cantidad de dinero por todos sus trabajos: "Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito?_ ponme un poquito de pasta porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".