Eliminar tráfico particular, rediseñar frecuencias y fijar puntos de cruce, medidas para una subida a los Lagos segura

El Principado, abierto a pactar una hora a la que los montañeros puedan subir

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, no ha querido aventurar nada sobre el plan de mejora a los Lagos hasta no tener las conclusiones técnicas, pero ha avanzado que va en la línea de eliminar el tráfico particular en el contexto en el que está activado el Plan de Lagos.

Así lo ha indicado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita institucional a la 66 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón.

Eso sí, ha incidido en que habrá que compensar a los montañeros y pactar una hora a la que ellos puedan subir también, ya que es una zona de rutas de montaña.

Barbón ha abogado, también, por determinar qué puntos son los obligatorios para cruzarse los vehículos, en este caso los autobuses, así como rediseñar todo el sistema de frecuencias.

Asimismo, ha apuntado que teniendo en cuenta que el contrato con Alsa expira el año que viene, lo que van a hacer ahora es la "respuesta a corto", que son esas medidas que están analizando los técnicos.

Luego, según el presidente regional, ya se verán las medidas a medio y largo plazo, para hacer de la subida a los Lagos de Covadonga un trayecto seguro, así como garantizar la viabilidad del parque nacional y de la conservación del entorno natural sin dejar de lado que es un atractivo turístico de primer orden.

Respecto al accidente del autobús que volcó en la subida a los Lagos de Covadonga, ha explicado que se está a la espera del atestado.

Dicho esto, ha apuntado que lo le dicen, basado en el informe preliminar de la Consejería, es que además del autobús había varios vehículos, y que el autobús en ese momento estaba parado. Según Barbón, parece que se cruzaron dos o tres turismos y una autocaravana con el autobús.