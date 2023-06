El PP elige sus primeros diputados provinciales de Ourense con la sombra del relevo de Baltar y malestar interno

Ediles del PP de dos municipios del partido de O Carballiño no acuden a votar a la regidora elegida en la zona, de la órbita 'baltarista'

Las juntas electorales de zona en Ourense han empezado a convocar a los concejales electos el pasado sábado --cuando quedaron constituidas las corporaciones locales de toda la provincia a excepción de Celanova, Carballeda de Valdeorras y Castro Caldelas-- para la elección de los primeros diputados provinciales del total de 25 que van a configurar el pleno de la institución provincial.

El foco en la provincia está sobre todo en el PP, dado que es el partido que en principio dirigirá la institución después del pacto sellado por Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y la cúpula del PP autonómico. Ambas formaciones se han comprometido a que facilitarán que gobierne el más votado en cada una de las corporaciones.

El PP cumplió y mantiene el bastón de mando municipal Jácome, quien ha garantizado que tampoco faltará a su palabra, pese a afirmar este mismo miércoles que el PSOE había intentado hablar con él sobre esta cuestión. En todo caso, el pacto ha provocado ampollas en el PP de Ourense --su candidato, Manuel Cabezas, dio a entender que renunciaría a su acta, aunque todavía no ha dado el paso--.

Todo ello en una coyuntura provincial sensible, toda vez que la semana pasada se produjo un hecho histórico en la política gallega con el anuncio de Manuel Baltar de que no recogería su acta de edil en Esgos, lo que suponía una renuncia implícita a seguir en la Diputación.

Con este trasfondo, ha tocado turno de empezar a elegir a los diputados provinciales y, si hay alcaldes y dirigentes locales que en privado empezaban a criticar determinadas decisiones de la dirección provincial que encabeza Baltar, el malestar se ha hecho explícito en relación a algunas figuras que se sitúan, además, en la órbita de su hasta ahora líder.

TRES DIPUTADOS CONFIRMADOS

Así, por el momento, los nombres ya confirmados han sido los de las juntas electorales de O Carballiño, O Ribeiro y Trives, donde no ha influido la repetición de las elecciones en Castro Caldelas. En O Carballiño y O Ribeiro el Partido Popular y el Partido Socialista se reparten un representante cada uno, en Trives el diputado es popular.

Los elegidos en el caso del PP han sido la alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres; el regidor municipal de Ribadavia, César Fernández; y el alcalde de San Xoán de Río, Miguel Pérez, 'Chemi', conforme la propuesta de la dirección provincial.

De este modo Patricia Torres, 'Chemi' Pérez y Céar Fernández formarán parte de la corporación provincial para el mandato 2023-2027 dentro del Grupo del Partido Popular de Ourense, tomando posesión de su acta de diputado en la sesión de investidura de la corporación que se celebrará en el mes de julio.

El regidor de San Xoán de Río ha asegurado sentirse "honrado" por ser designado por primera vez como diputado provincial y ha avanzado que trabajará por su distrito "apostando por el futuro del rural".

Por su parte, el alcalde de Ribadavia, César Fernández, ha destacado la "alegría" y el "sentimiento de responsabilidad" por poder seguir trabajando por el futuro de la provincia de Ourense en la Diputación, agradeciendo el apoyo de sus compañeros y resaltando que trabajará "por la comarca de O Ribeiro y por toda la provincia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mientras, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha celebrado revalidar su acta de diputada provincial después de cuatro años en los que trabajó en el desarrollo de las políticas culturales, "un viaje completamente estratégico para el futuro de Ourense".

CRÍTICAS INTERNAS

Pero la elección de Torres, a quien se sitúa en la órbita 'baltarista' --igual que al regidor de Ribadavia--, ha hecho explícito el malestar interno que hay en la provincia.

En la Junta Electoral de Zona de O Carballiño estaban convocados 56 concejales electos de los nueve ayuntamientos de la comarca carballiñesa, pero ha habido diez que no se presentaron: los correspondientes al grupo municipal popular del Ayuntamiento de O Carballiño, liderado por Lino González, y los cinco ediles correspondientes al Ayuntamiento de Beariz.

En declaraciones a Europa Press, el regidor municipal, Manuel Prado, ha confirmado que no se acudió, aunque ha aclarado que "para nada se debe a una crítica hacia una persona en concreto, en absoluto, sino al modelo de elección".

Para Prado la designación "tendría que hacerse como antes, en una reunión con todos los cabezas de lista, no de esta manera", sostiene el alcalde que aclara que hace cuatro años, en las elecciones del 2019, su grupo tampoco se presentó para remarcar la misma postura. "Nosotros no cuestionamos nombres, para nosotros no es un tema de ahora, ya hace cuatro años que no fuimos a votar", insiste.

Por su parte fuentes consultadas por Europa Press, también han confirmado la ausencia de los cinco ediles del Ayuntamiento de O Carballiño.

La alcaldesa de Boborás sí ha recibido el apoyo para su designación como diputada provincial por parte del resto de los grupos municipales populares de los otros siete ayuntamientos de la comarca: Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.

15 DE LOS 25 DIPUTADOS SON DEL PARTIDO DE OURENSE

Aunque los primeros diputados empiezan a ser designados, el partido clave en la conformación de la futura corporación de la Diputación es el de Ourense, en el que se eligen 15 de los 25 diputados que integran el pleno de la institución provincial.

PSOE, BNG y Democracia Ourensana tienen tres representantes cada uno, y los populares, los otros seis.

Estos seis diputados están llamados a constituir la mitad del grupo provincial de los populares en la era 'post' Baltar y en este partido judicial, precisamente, tendría que conseguir un acta el alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, también candidato al Senado, para tener opciones de presidir la Diputación.

Con todo, otras fuentes consultadas sugieren que siendo también senador sería una acumulación de cargos "poco práctica", e inciden en que hay otros alcaldes y alcaldesas con "buenos resultados" --algunos en el propio partido judicial de Ourense-- que podrían ser un buen relevo para Baltar.

Incluso hay quien apunta como posibilidad a la regidora de Oímbra, Ana Villarino, que sería la candidata principal para recoger el acta de diputado provincial que tiene el PP en Verín.

Los representantes de Verín y Bande --aunque la opción de la dirección provincial sería el alcalde de Muiños, Plácido Álvarez, hasta ahora portavoz popular en la Diputación-- se conocerán, en todo caso, de manera oficial, esta semana, puesto que ya están convocados los concejales por parte de las juntas electorales de zona.

Pendientes quedan, debido a los recursos electorales presentados en Celanova y Carballeda de Valdeorras, los diputados del partido de Ourense; y también de Valdeorras, donde el PP tiene un representante provincial y el PSOE, otro.