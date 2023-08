Elena Tomás (ZEC) propone permitir que los carritos de bebé puedan acceder al autobús por la puerta central

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Elena Tomás, ha propuesto este jueves modificar la normativa municipal para permitir que los carritos de bebé puedan acceder a los autobuses por la puerta central, ya que algunos no pueden hacerlo por la de delante en algunos autobuses eléctricos, y que los mayores que los lleven puedan pagar su billete también en la parte central, como ya ocurre en otras grandes ciudades.

Tomás ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el Gobierno local de Natalia Chueca "habla de la Agenda 2030" pero ha dejado "sin ninguna atención" el transporte público, señalando casos como la huelga de conductores, ante la que el Gobierno local del PP "no tomó medidas para paliar", también el caso de los autobuses incendiados por las altas temperaturas y los vehículos que no podían salir de cocheras por falta de mantenimiento. Ha añadido que en diciembre de 2022 se anunció que los usuarios podrían pagar el ticket por teléfono "y no está funcionando".

Elena Tomás ha aseverado que el Gobierno de Natalia Chueca "no trabaja en favor de que la gente pueda moverse en transporte público" y ha emplazado a reforzarlo y a recuperar los usuarios perdidos durante la pandemia.

Asimismo, la portavoz de ZEC ha llamado la atención sobre la "falta de aire acondicionado" en algunos autobuses, de forma que incluso una conductora tuvo que ser atendida por los usuarios a causa del calor, y cómo hay autobuses que no salen de cocheras por el mantenimiento "inadecuado", aumentando las frecuencias, lo que "no puede ser cuando hace tantísimo calor".

A juicio de la portavoz de ZEC, "el compromiso de este Gobierno de Zaragoza con el transporte público es mínimo". Ha criticado que Chueca renovó por cuatro años el contrato con la empresa Avanza sin contar "nada" con antelación a la oposición, añadiendo que "los trabajadores han tenido muchos problemas con esa contrata" y que "Avanza no cumple, pero no pasa nada".

Para Elena Tomás, los responsables municipales "piensan más en la empresa que en la plantilla y en los ciudadanos". Ha exigido que se mejore la contrata y el servicio de autobús funcione "bien" en la capital aragonesa.