La elección del director de la Oficina Anticorrupción volverá a votarse en el próximo pleno del Parlament

La votación para elegir a Tòfol Milán como director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares volverá a tener lugar en el pleno del Parlament del próximo martes, después de que haya tenido que aplazarse en la sesión de esta semana.

Precisamente, en relación a la elección del director de la Oficina Anticorrupción, el portavoz del Grupo El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, anunció el miércoles de esta semana que su grupo votará en blanco aunque consideró "impresentable" la actitud del Govern.

Según Melià, si se hacen leyes que fijan para estos casos mayorías cualificadas de tres quintos, se debería haber buscado el consenso para que la mayoría simple fuera una excepción. Sin embargo, criticó el portavoz de la formación regionalista, el Ejecutivo ni siquiera ha intentado buscar ese consenso con los partidos de la oposición.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, recordó que el punto se retiró del último pleno "porque al Govern no le salían las cuentas".

Guasp lamentó al respecto que el candidato que presenta el Govern "no cumple con los requisitos de independencia y arbitrariedad".

OTROS TEMAS DE DEBATE

Además de esta votación, otro tema que marcará la actualidad del Parlament de la próxima semana es el debate de una Proposición No de Ley que ha contado, además de con la firma de los socios del Pacte, con el apoyo de MÉS per Menorca y El PI, relativa al acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

Sobre la iniciativa relativa al acceso universal a las vacunas, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, destacó este miércoles el amplio consenso con el que llega el punto al pleno, tras el apoyo de MÉS per Menorca y El PI, y expresó su deseo de que pueda aprobarse por unanimidad.

Costa defendió la actualidad del tema, a pesar de la actual fase de la pandemia, porque "se ha visto que el reparto de vacunas no ha sido equitativo".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, insistió en que aunque parece que la pandemia "para algunos queda lejos" sigue siendo una cuestión urgente en muchos países, en especial en muchos en vías de desarrollo.

Ensenyat puso como ejemplo la cuestión del sida en África. "Ya vemos lo que pasa cuando solo se ha superado en una parte de la población", apuntó.

Asimismo, el pleno de la próxima semana, comenzará a las 09.00 horas, con el debate de las preguntas de control al Ejecutivo, que estará centrado sobre todo en el aplazamiento del nuevo sistema de financiación, la situación sanitaria actual, la auditoría sobre la campaña de vacunación y las previsiones turísticas.

Precisamente, respecto a la situación sanitaria, los portavoces de PP y Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Antoni Costa y Patricia Guasp, respectivamente, criticaron este miércoles la falta de gestión y de inversión en la sanidad pública de Baleares. Además, advirtieron del aumento de las listas de espera, que llegan a los siete meses en consultas de especialistas.

Mientras, en cuanto a las previsiones turísticas, el 'popular' Antoni Costa expresó este miércoles su satisfacción por los buenos datos de ocupación turística en Semana Santa y aseguró que su partido desea "abiertamente y sin contemplaciones" que la próxima temporada turística "sea excelente". Por ello, criticó el intervencionismo del Ejecutivo, "que solo sabe actuar con el garrote".

En la misma línea que los 'populares', la liberal Patricia Guasp rechazó el modelo de la limitación frente al del "crecimiento inteligente, sostenible y responsable".

Y, por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, advirtió del peligro de seguir fiando la economía de Baleares al turismo. "Ya hemos visto lo que pasa y si no lo hemos aprendido ya, ya no lo aprenderemos nunca", apuntó.

Hay que precisar, en relación con el debate de las preguntas de control al Ejecutivo, que la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, tendrá que responder dos veces a los portavoces de la oposición, tras su ausencia en la última sesión plenaria.

Finalmente, en el pleno del próximo martes se debatirán dos mociones, del PP y de MÉS per Menorca relativas a las instalaciones de temporada en las playas y la política del Govern en materia de consumo energético, respectivamente.