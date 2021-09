El Ejecutivo aboga por avanzar en autogobierno catalán desde la Constitución

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha rechazado la convocatoria de un referéndum de independencia y la aprobación de una ley de amnistía, y ha abogado por "avanzar en el autogobierno" de Cataluña con los mecanismos que prevé el Estatut y la Constitución.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la ministra ha señalado que este planteamiento es el que marca la "gran distancia" que separa a los representantes del Gobierno y la Generalitat en la mesa de diálogo, que reinició ayer sus trabajos en una reunión que a ella le dejó "una sensación muy positiva".

"Empieza algo nuevo", ha subrayado.

Rodríguez ha admitido que el proceso negociador que comienza será "muy complejo", pero ha confiando en que la voluntad de las partes permitirá progresar hasta alcanzar un acuerdo, que después pueda ser sometido a votación.

"Deberemos tener algunas certezas antes de consultar. Creo que la responsabilidad política es tener claro lo que se pregunta a la ciudadanía cuando se recurre a ella para qué dé su opinión. Y, sin duda, siempre que haya que preguntar será sobre acuerdos, no sobre discrepancias", ha expuesto.

La portavoz del Gobierno se ha hecho suyas las palabras de ayer del presidente, Pedro Sánchez, que reivindicó que hay que trabajar "sin prisa pero sin pausa y sin plazos".

"Sin prisa, no vamos a dejar de trabajar desde ya; no vamos a parar, sin pausa, y sin plazos, porque lo relevante no será cuándo es la próxima reunión, sino qué decidimos", ha explicado.

Rodríguez ha evitado concretar la fecha de la próxima reunión de la mesa de diálogo, pero sí ha apuntado que algunos de los encuentros podrían celebrarse en Madrid.