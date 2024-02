EHNE y ENBA movilizarán el viernes en Bilbao a más de 50 tractores para exigir "precios justos para los baserritarras"

Celebrarán un "mercado transparente" en el que ofrecerán cuartos de cordero del país envasados al vacío a un precio de 20 euros la pieza

EHNE y ENBA de Bizkaia han convocado para este viernes una movilización en Bilbao para reclamar el fin de los tratados europeos de libre comercio y garantizar precios justos para los baserritarras. Los sindicatos esperan movilizar a más de 50 tractores desde las distintas comarcas vizcaínas y llevarán a cabo también un "mercado transparente" en el que ofrecerán cuartos de cordero del país envasados al vacío a un precio de 20 euros la pieza.

El presidente de EHNE Bizkaia, Unzalu Salterain, e Iñigo Bilbao, del sindicato agrario ENBA, han dado a conocer este miércoles, en una rueda de prensa en el Arenal de Bilbao, los actos organizados para la movilización de este viernes, con la que quieren exigir "respuestas cocnretras y reales" a los problemas del sector agrario.

Los sindicatos han organizado una tractorada que entrará a Bilbao a primera hora de la mañana del viernes en tres columnas por tres puntos distintos procedente de las comarcas de Durangaldea y Artibai, de Busturialdea, Gernika, Erandio y Txorierri y de Encartaciones y Margen Izquierda.

Su objetivo es concentrar a los más de 50 tractores que esperan movilizar en los alrededores de San Mamés, para luego recorrer conjuntamente la Gran Vía bilbaína, "coordinadamente con la Policía Municipal", para concentrarse a las 10.00 horas en el Arenal.

Tras la llegada de los tractores al Arenal, sobre las 11.00 horas está prevista la celebración de un mercado "transparente", en el que ofrecerán a quienes se acerquen la posibilidad de comprar cuartos de cordero a 20 euros. La previsión es poner a la venta 50 corderos, con lo que habrá a la venta 200 piezas.

Con este mercado, ha explicado Unzalu Salterain, quieren denunciar el impacto que están teniendo los tratados de libre comercio en el mercado y en la producción local.

En ese sentido, ha indicado que una de sus reivindicaciones es una moratoria de todos los tratados de libre comercio para analizar el impacto que está teniendo en los mercados locales y europeos. Mientras no se dé ese análisis, demandan la paralización de todas las negociaciones. El responsable de EHNE ha explicado que les preocupa "sobremanera el acuerdo que está cerrado con Nueva Zelanda, a falta de ratificarlo, porque se prevé es que entre mucho cordero y mucha leche".

Otra de sus demandas es la regulación de los mercados para poder garantizar precios a la parte productora que "cubran los costos de producción" porque "si no cubrimos los costos de producción no tiene futuro ninguna actividad, no solo en el sector agrario".

Tras considerar que se trata de una "reivindicación muy lógica y básica", Salterain ha indicado que, en ese contexto, plantean la necesidad de "articular también directivas y legislaciones en las que, por ejemplo, se prohíba la venta a pérdidas, es decir, por debajo de los costos de producción dentro de lo que es el marco europeo".

En esa línea, ha recordado que España cuenta con la Ley de Cadena Alimentaria, que "de alguna manera garantiza o posibilita regular el mercado en esas claves", por lo que plantean que ocurra lo mismo también en el marco europeo.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los sindicatos también piden la simplificación de los mecanismos de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) porque, según Salterain, "por muy loables que sean las estrategias que se están planteando de cara a la Agenda 2030, que nosotros compartimos, luego los mecanismos tienen que ser eficaces y tener mucha menos burocracia".

"No es posible mantener este nivel de burocracia porque, al final, los propios mecanismos se convierten en ineficaces y no se consiguen verdaderamente los objetivos que se plantean", ha advertido.

Unzalu Salterain ha puesto en valor que con las movilizaciones convocadas por la Organización de la Vía Campesina en Europa "se están abriendo canales de interlocución" para hablar de las reivindicaciones del sector con la Comisión Europea en Bruselas.

Según ha precisado, estas reivindicaciones estructurales que plantean tiene de fondo el marco europeo "porque son los que tienen las competencias", aunque cree que "sería lógico también que las diputaciones o los gobiernos apoyaran estas reivindicaciones".

En ese sentido, ha reconocido que, sobre todo después de la pandemia, desde las instituciones vascas y también desde el Gobierno central "se han articulado un montón de ayudas directas al sector productor con un monto de ayudas que no se ha conocido en muchísimos años", pero, según ha advertido, "esa no es la solución".

"Si no se actúa sobre el mercado, por muchas ayudas que se den en seis veces estamos otra vez en las mismas, porque estamos hablando de un mercado que está intervenido por la especulación", ha afirmado, para denunciar "los fondos de inversión que están invirtiendo en los cereales que hacen que tengan unos precios desorbitados para la ganadería".

Además, ha advertido que si luego "todo eso se pretende aplicar únicamente directamente al producto final, a la parte consumidora nos estamos encontrando con la inflación que estamos teniendo".

También ha denunciado las prácticas exportadoras y ha dicho que "hay que terminar con la lógica de mover la alimentación de una punta del mundo a la otra punta para ganar dinero" porque "lo que sube el precio es vaciar el mercado y tener que traer de fuera". "No se puede dejar el mercado en manos de los intereses de las grandes multinacionales y los fondos de inversión", ha reiterado, para denunciar "la implantación, a nivel del Estado, que están teniendo los fondos de inversión comprando un montón de hectáreas y de explotaciones, invirtiendo para especular".

Por otro lado, en el ámbito de Euskadi, ha advertido que no es suficiente con poner en marcha instrumentos como el Observatorio Behatokia, sino que es necesario "articular los mecanismos y los medios para hacer todas las inspecciones que haya que hacer y actuar de oficio", con personal suficiente para denunciar las "situaciones abuso".

Por su parte, Iñigo Bilbao ha pedido a las instituciones vascas que "nos defiendan en Europa, que defiendan nuestros intereses, porque nosotros también somos Europa, y desde Europa se están imponiendo unas medidas que nos están perjudicando", entre ellas la "sobrecarga de burocracia".

Además, a la sociedad de Bilbao y de Bizkaia les ha pedido su apoyo y que acompañen al sector en el acto del Arenal. "Queremos que vengan y que nos acompañen. No hace falta que tengan tractores, ni todoterrenos o remolques, solo que nos acompañen y que estén aquí con nosotros, porque sabemos que hay muchas personas en Bizkaia y en Bilbao que quieren y sienten la agricultura y a los agricultores y a los ganaderos", ha concluido.