EHNE Bizkaia no se plantea, en este momento, convocar nuevas protestas y esperará a la "reacción" a sus movilizaciones

El coordinador de EHNE-UGAV en Bizkaia, Unzalu Salterain, ha afirmado que, en este momento, no se plantean convocar nuevas protestas de agricultores y ganaderos y ha indicado que ahora quieren hacer una reflexión y esperar a la "reacción" a sus movilizaciones y sus ejes reivindicativos.

En declaraciones a Europa Press, Salterain se ha referido, de esta manera, a la actual situación tras las movilizaciones llevadas a cabo el pasado viernes en Bizkaia, donde cerca de un centenar de tractores se movilizaron desde distintos puntos del Territorio para confluir en una protesta en Bilbao.

Unzalu Salterain ha indicado que todavía no han podido hacer un análisis tras las movilizaciones desarrolladas pero ha señalado que, de momento, no va a haber "demasiados cambios" por parte del sindicato.

El responsable de EHNE Bizkaia cree que ahora es momento de reflexionar y esperar a las "reacciones" que se producen tras las protestas realizadas.

Unzalu Salterain ha señalado, por tanto, que no hay movilizaciones convocadas y, en este momento, no tiene previsto plantear nuevas protestas. "En este momento, no pensamos en convocar nada más", ha añadido.

El responsable de EHNE en Bizkaia cree que, con las movilizaciones realizadas, se ha logrado "socializar" las reivindicaciones del sector, que son principalmente tres.

Esas reivindicaciones se centran en reclamar una moratoria y paralizar las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio que lleva a cabo la UE con distintos países; compensar vía precio los costes de producción y simplificar los mecanismos de aplicación de la Política Agraria Comunitaria para reducir la actual burocracia.

Por lo tanto, Salterain cree que ahora "lo que toca es esperar a ver qué reacciones hay" a sus protestas y demandas, tanto a nivel del Estado como de la UE.

Unzalu Salterain ha manifestado que irán analizando el contexto y ha señalado que "aventurar" ahora la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones es hacer "un ejercicio de ciencia ficción que no tiene mucha lógica".

Por último, ante la convocatoria de protestas para este lunes en Gipuzkoa realizada por redes sociales, Unzalu Salterain ha indicado que "no responde a ningún movimiento sindical" y ha afirmado desconocer cómo se va a gestionar.