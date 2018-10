Eguiguren pide a PSE más presión sobre el PNV para no acabar como en Cataluña

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren ha opinado hoy que su partido, que "ahora está fuerte", debe elevar la presión sobre el PNV para que abandone la senda iniciada con el nuevo estatus político de Euskadi, que cree que es "peor que el plan Ibarretxe" y que puede acabar "como en Cataluña".

Eguiguren ha recibido hoy en Zarautz (Gipuzkoa) el premio anual que concede la Fundación Mario Onaindia, que ha celebrado el XV aniversario del fallecimiento del político socialista con un programa de actos que incluyó ayer una conferencia del exlíder del PSOE Joaquín Almunia.

El propio Almunia ha asistido hoy a la emotiva ceremonia de entrega del premio, acompañado por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el secretario de Organización de los socialistas vascos, Miguel Ángel Morales, y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, entre otros dirigentes y militantes socialistas.

La viuda de Onaindia, Esozi Leturiondo, ha entregado el galardón a Eguiguren por su "búsqueda constante de la libertad" y su "trabajo incesante contra la violencia y el sectarismo que tanto nos hizo sufrir". "Y sobre todo y fundamentalmente, por ser una buena persona", ha agregado.

En su discurso, Eguiguren se ha dirigido directamente a Mendia para decirle que al PNV "hay que darle" porque los socialistas ahora gobiernan en España y están "fuertes". "Hay que meterse con ellos un poco más porque al final van a acabar como en Cataluña", ha recomendado.

Ha dicho que el nuevo estatus es "peor que el plan Ibarretxe" porque divide a las personas entre ciudadanos y nacionales y ha advertido de que no se debe menospreciar la voluntad del PNV porque "con Ibarretxe también se pensó que era una broma y mira adónde llegó".

Eguiguren ha asegurado que no merece este reconocimiento porque ha sido "uno más" entre los socialistas vascos que resistieron a ETA. "He sido uno de los vuestros y no he tenido ningún mérito más", ha dicho el histórico dirigente socialista, quien ha recordado que él estuvo protegido con escolta, mientras muchos militantes y concejales socialistas vascos "se jugaban la vida a diario".

Ha dicho que el de hoy es un homenaje "a los que han resistido", las "víctimas desconocidas e ignoradas a las que nadie las ha tenido en cuenta" y que, en su opinión, deberían ser reconocidas incluso en un artículo específico de la ley de víctimas.

"España no ha reconocido la labor de los que aquí han resistido contra el terrorismo. Encima dicen que Cataluña es el mayor problema de España, cuando aquí hemos tenido más de 800 muertos y ya se les ha olvidado", ha reivindicado.

Antes que Eguiguren ha tomado la palabra la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, quien ha advertido a los nacionalistas de que "pueden cansarse lo que quieran cuando exigen adhesiones a su causa", porque los socialistas "saben bien" que "lo que plantean para el futuro del autogobierno no es inocuo".

"Sabemos bien que lo que nos plantean quiebra los cimientos de la convivencia entre diferentes", "anula la pluralidad que tanto pregonan y conduce a la frustración que dicen querer evitar", ha reflexionado la líder del PSE-EE.

Mendia ha abogado por "preservar la libertad" y profundizar en el autogobierno "para adaptarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y nuevos derechos del siglo XXI".

"Lo que no vamos a aceptar es que se aproveche este viaje para dividir en dos a la ciudadanía, para imponer categorías de vascos de primera y segunda y construir un país a distintas velocidades", ha agregado.