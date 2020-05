Egipto muestra su disposición a reiniciar conversaciones "constructivas" sobre la presa en el Nilo Azul

El Gobierno de Egipto ha expresado este viernes su disposición a reiniciar conversaciones "constructivas" con Etiopía y Sudán en torno a la disputa diplomática por la construcción por parte de Adís Abeba de una presa en el Nilo Azul.

El Ministerio de Exteriores egipcio ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Facebook su "constante disposición a participar en el proceso de negociaciones" y "participar en la reunión que tendrá lugar" entre las tres partes, para la que aún no se ha fijado una fecha.

Así, ha recalcado que la misma "ha de ser seria y constructiva" para "contribuir a lograr un acuerdo justo, equilibrado y exhaustivo" que "preserve los intereses hídricos de Egipto y tenga en cuenta los intereses de Etiopía y Sudán.

El comunicado ha llegado en respuesta al anuncio de Etiopía y Sudán sobre un acuerdo para reiniciar los contactos técnicos después de una conversación entre los primeros ministros de ambos países, Abiy Ahmed y Abdalá Hamdok, respectivamente.

Jartum planteó recientemente una iniciativa para reiniciar los contactos trilaterales, abandonados por parte de Adís Abeba después de varios meses de contactos en Estados Unidos. En el marco de la misma, Hamdok mantuvo contactos el martes con su homólogo egipcio, Mostafá Madbuly, tras lo aseguró que hablaría con Abiy.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió el martes "progresos para un acuerdo amistoso" en las disputas, antes de reclamar a los tres países que "perseveren en sus esfuerzos" para lograr una solución "pacífica" a sus diferencias.

Etiopía se ha negado a firmar el borrador de acuerdo alcanzado tras las negociaciones en Washington y ha optado por presentar una nueva propuesta a El Cairo y Jartum para "un acuerdo parcial" que abarcaría únicamente la primera etapa del proceso de llenado de la presa, algo rechazado por ambos países.

PROCESO DE LLENADO

El primer ministro de Etiopía aseguró el 1 de abril que las autoridades iniciarán el proceso de llenado de la presa durante la próxima temporada de lluvias, tras lo que El Cairo subrayó que Adís Abeba no podía hacer eso "bajo ninguna circunstancia".

El Ejecutivo etíope no acudió a las reuniones previstas entre el 27 y el 28 de febrero argumentando que no ha concluido el proceso de consultas sobre el borrador de acuerdo alcanzado durante los contactos, tras lo que Estados Unidos lamentó la ausencia y recordó que el principio de acuerdo aún no había sido firmado.

Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron el 31 de enero un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero.

Egipto y Etiopía están enfrentados por la construcción de la presa, un proyecto hidroeléctrico que El Cairo teme que reduzca el agua que llega a sus campos y presas desde Etiopía a través de Sudán.

Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío.

Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.