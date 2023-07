Egipto.- El investigador italiano Patrick Zaki regresa a Italia tras ser indultado en Egipto

Este domingo ha regresado a Italia el investigador sobre Derechos Humanos Patrick Zaki, tras pasar tres años en prisión en Egipto por "difundir noticias falsas sobre las condiciones internas del país" en un artículo que publicó en 2019.

El juicio se celebró bajo la Ley de Emergencia que no permite apelaciones ante ningún tribunal, pero requiere la ratificación formal del mandatario del país, Abdelfatá al Sisi, quien decidió finalmente indultarlo.

"Finalmente estoy aquí. Es un sueño hecho realidad después de todos estos años", ha declarado Zaki en rueda de prensa desde el Rectorado de la Universidad de Bolonia, informa la prensa transalpina.

"No hay palabras que puedan describir cómo me siento. Es una gran sensación estar en la universidad y en la ciudad a la que pertenezco", ha añadido. "Tengo que dar las gracias a mi prometida, a mi hermana, a tanta gente que me apoya. Es un placer estar de vuelta en Bolonia, mi segunda casa", ha destacado.

"Soy un investigador, un defensor de los derechos humanos. Sigo mi compromiso con los Derechos Humanos y este compromiso continúa aquí en Bolonia (...). No me olvido de toda la gente que ha pagado y sigue pagando el precio de su compromiso e intento de trabajar por la libertad. Espero que haya una solución positiva a sus casos, no solo en Egipto", ha resaltado.

El Ayuntamiento de Bolonia ha convocado una celebración para el próximo domingo en la plaza Mayor de la ciudad. "Quiero seguir, hacer mi doctorado y retomar mi carrera como investigador", ha proclamado.

Amnistía Internacional Italia ha celebrado su regreso. "¡Un abrazo que hemos estado esperando durante tres años!", ha publicado en Twitter junto a una fotografía de Zaki con su portavoz, Riccardo Noury.

Según fuentes italianas, el indulto ha sido el resultado de "una larga y constante negociación entre las autoridades de Italia y Egipto", que han tenido como protagonista el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien en los últimos meses ha llevado a cabo varias misiones en Egipto.