Egea valora el congreso "impecable" del PP en Sevilla y pide unidad: "Me vais a tener mucho por aquí a partir de ahora"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado este sábado el proceso "impecable" con el que se ha desarrollado el XV Congreso provincial extraordinario del PP de Sevilla y ha pedido que el lema de la recién reelegida Virgina Pérez como presidenta provincia sea "trabajo, unidad y constancia", subrayando que "todos tienen que estar en este equipo hayan estado donde hayan estado antes".

"Os volcáis para que el PP crezca. Pido que me nombréis hijo adoptivo del PP de Sevilla porque me vais tener mucho por aquí a partir de ahora", ha dicho Egea en su intervención tras la revalidación del cargo de Pérez con el 93 por ciento de los votos válidos emitidos en un congreso al que no han asistido los miembros de otra candidatura presentada, la del alcalde de Carmona, Juan Ávila, que además prepara ya la demanda al entender que el proceso ha sido irregular.

En este marco, Egea señala que "puede haber dos listas, pero un solo espíritu en el PP". "Sé que has de hablar con todos y solo hay ahora una lista, un equipo y una presidenta y todos tienen que estar en tu equipo hayan estado donde hayan estado antes. A quien llegue no se ha de preguntar dónde ha testado sino cuándo va a volver. Virgina, estoy seguro de que convencerás al siete por ciento que se te resiste para llegar al cien por cien de los apoyos", ha dicho a Pérez, dejando claro que ahora se inicia "una nueva etapa y los nombres del equipo de Pérez aúna el saber hacer más la fuerza de los más jóvenes".

Insiste en que Sevilla es "clave" y se ha ofrecido a que se cuente con él para lo que se necesite, ya sea "ir a un pueblo o que abra o cierre la sede". "Soy un miembro más del PP de Sevilla y tenemos que trabajar juntos para gobernar. Ese mejor futuro se llama Pablo Casado y se llama PP", concluye.

Egea ha dicho a Pérez que los pueblos de la provincia han de ser su "ambición" porque "cuando el PP gestione todos los ayuntamientos podremos decir que Sevilla está en las mejores manos". "Un PP unido es la peor pesadilla de Pedro Sánchez. Le hemos frenado en Murcia, en Castilla y León y en Andalucía, ante la alineación de los ERE de Susana Díaz. En dos años Juana Moreno ha conseguido cambiar la Andalucía de los ERE por la Andalucía del empleo", recalca, dejando claro que "sin un PP fuerte en Sevilla no llegaremos a Moncloa".

Considera que los "debates y desencuentros han de existir, como las críticas al secretario general", enfrentándose "opiniones y aristas pero después hay que ser capaces de sumar y crear un objetivo, trabajar sin personalismos y ofrecer el mejor proyecto". Además, ha reconocido el "trabajo sobresaliente y la excelencia y entrega del equipo" de Pérez, con un "proyecto claro, poniendo a los vecinos en el centro".

Par Egea, "nuestra fuerza no está en la calle Génova o donde nos mudemos, sino en Lora del Río o Los Molares, en los 8.000 municipios de España y en los 20.000 concejales que forman el tesoro del partido". "Virginia, te debes a ellos y antes a Sevilla que al PP", recalca, instando a construir "los mejores equipos" con un PP que sea "punto de unión".