Egea: Una votación dudosa ha validado una reforma laboral de maquillaje

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado que el real decreto de la reforma laboral es el primero que se convalida "con más votos reales en contra que a favor", gracias a una votación "dudosa" de una norma que es "un sencillo y mero maquillaje de la reforma laboral del PP".

El dirigente popular, que ha clausurado este sábado en València unas jornadas interparlamentarias del PPCV, ha señalado a los medios de comunicación que "Pedro Sánchez ha podido aprobar una ley, pero ha fracasado en su intento de demostrar a la Unión Europea y a todos los españoles que tiene una gran mayoría detrás de sí".

En su opinión, esta reforma laboral que pasaba por ser "la piedra angular de su legislatura, se ha aprobado con trampas y faltando al procedimiento evidente en cuanto a la tramitación de los votos", por lo que ha preguntado al Gobierno "si merece la pena asentar la reforma más importante de la legislatura, según ellos, en una votación dudosa".

García Egea ha hecho hincapié en que esta reforma laboral "viene a maquillar a peor la reforma laboral del PP", con lo cual la promesa de la ministra Yolanda Díaz, "que decía que iba derogar absoluta y totalmente la reforma laboral, ha sido una gran mentira".

La ministra "ha mentido a los españoles, ha mentido a sus votantes, y en estos momentos la reforma laboral es un sencillo y mero maquillaje de la reforma laboral del PP", ha aseverado el secretario general del PP, para quien esta reforma va a perjudicar a la agricultura o el automóvil, que son muy importantes en la Comunitat Valenciana.

García Egea ha afirmado que "es evidente" que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "no cumplió los trámites" que se exigen para el voto telemático, "no atendió los derechos" del diputado Alberto Casero, al que "no amparó" en sus reivindicaciones, y se comportó "como una militante del PSOE" y no como la presidenta que representa a todo el Congreso.

"El error es de la señora Batet y tendrá que dar explicaciones", ha insistido el dirigente popular, quien ha concluido que un Gobierno "que no cumple el reglamento, que se dedica a indultar a aquellos que han incumplido la ley y que respalda a una presidenta del Congreso que también ignora el reglamento que nos hemos dado todos, no merece el apoyo de los españoles".