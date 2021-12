Egea: Es evidente que PGE son redactados codo con codo con Bildu, ERC y Junts

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo en Alcantarilla (Murcia) que "es evidente que los presupuestos generales del Estado se han redactado codo con codo con Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya en lugar de tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos".

En un acto no anunciado junto al presidente murciano, Fernando López Miras, y alcaldes y portavoces del PP en la oposición en ayuntamientos, del que el partido ha facilitado un resumen de titulares, ha aprovechado la presencia en la región del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para mandarle varios mensajes.

Le ha pedido "que aproveche el debate de las cuentas públicas en el Senado esta semana para aceptar las enmiendas del PP que rechazaron en el Congreso el PSOE y sus socios parlamentarios radicales, los únicos influyentes en los PGE".

Ya centrado en asuntos murcianos, ha señalado que solo para la Región de Murcia las enmiendas del PP supondrían 310 millones de euros, por lo que ha pedido a quienes ocupan escaño en la Cámara Alta, "del partido que sean, que las apoyen, porque son buenas, y que sean antes murcianos que de su propia formación política".

"La única posibilidad de que un presidente del Gobierno español venga a Murcia y hable del Mar Menor es que Pablo Casado esté en la Moncloa", ha añadido tras indicar que "hay una banda de 'sanchistas' que lo único que quieren es conseguir el poder, como vimos en la moción de censura fallida" contra el Gobierno autonómico.

Por su parte, Miras ha criticado que Sánchez haya venido a Murcia a un acto de partido y no a uno oficial sin que el Gobierno regional sepa nada: "No tenemos información, y mucho menos ninguna invitación".

"Esto es algo que nunca ha pasado en la historia de la democracia" y "no es lealtad ni educación ni el mínimo de respeto exigible entre administraciones", ha considerado antes de indicar que no le "extraña esta actitud" a la que le "tienen acostumbrado el PSOE y Sánchez: Venir a la región solo en campaña o a actos de partido, pero no a resolver problemas".

"Ha tenido que venir en Falcon", pero "es normal, porque no puede venir ni en tren ni en AVE" para apoyar a Vélez, "que defiende antes los intereses de Sánchez que los de la región", mientras que Egea "siempre que está en ella saca tiempo para escuchar las necesidades de los municipios para llevarlas a Madrid y aportarles unas soluciones que no llegan desde el Gobierno central", ha concluido. EFE

eg/fg