Egea asegura que las decisiones tomadas por los gobiernos del PP "han salvado vidas" en la pandemia

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que las decisiones tomadas por los gobiernos del PP "han salvado vidas" durante la pandemia de COVID-19 y ha puesto como ejemplos de ello la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del andaluz, Juanma Moreno.

"Esa es la gran conclusión que podemos tener de la gestión de esta crisis hasta ahora", ha resaltado Egea al presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, durante un encuentro virtual.

Egea ha resaltado que el Gobierno nacional "ha acertado cuando ha hecho caso a las medidas que les hemos propuesto desde el PP", como la petición del uso obligatorio de las mascarillas, que "por fin el Gobierno las ha hecho obligatorias a través del BOE", cuando ya se habían facilitado equipos de protección a sanitarios y población desde administraciones gobernadas por el PP, ha remarcado.

"Le pedimos que desvinculase los ERTE del estado de alarma, y ha tenido que venir el PP a proponerlo, hasta que el Gobierno lo ha aceptado", ha indicado Egea, que ha añadido que al PP no le importa "que se cuelguen las medallas o lo pacten con otra gente", sino "que se haga, decir que los trabajadores estén protegidos".

En este puno, ha recordado las propuestas del PP: reforzar y recuperar la tarifa plana de autónomo, que los ERTE abarquen hasta el 31 de diciembre y "obligatoriedad para proteger a la población" unida a un "desconfinamiento inteligente", como la liberalización de los paseos en la calle en la fase 2, algo que ya propuso el PP para evitar aglomeraciones, ha puntualizado.

Al respecto ha indicado que la imagen de una persona con mascarilla contrasta con el Gobierno que "ha admitido que no recomendó mascarillas porque no eran suficientes", por lo que ha indicado que el Ejecutivo toma decisiones "para mantener la salud del Gobierno y no de la gente", por lo que ha lamentado que con esta acción los ciudadanos pueden dejar de confiar en todas las administraciones, lo que genera miedo en la población.

Igualmente, ha criticado que ofrezca como "experiencia turística estar 15 días encerrados en una casa" antes de que los viajeros puedan disfrutar de las playas, por lo que desde el PP proponen "corredores turísticos seguros entre los países, hacer un test a la salida y otro a la entrada y explicar que todo ese corredor seguro está libre de coronavirus, y esos acuerdos bilaterales que se respeten".

"Estoy a favor de que se mantengan las limitaciones del estado de alarma sin que Sánchez tenga el mando único", ha apuntado, ya que ha advertido que "Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano".

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Igualmente, ha considerado que Sánchez "tiene muy difícil" aprobar una prórroga del estado de alarma, al tiempo que ha recordado que "hace un mes" el PP le pidió que buscase "un plan alternativo". Así, ha incidido en que como "en estos momentos no tiene apoyos para sacar adelante una prórroga, le recomendamos que busque un plan alternativo".

"Yo ya vaticiné que Pedro Sánchez iba a engañar a todos sus socios, lo que no vaticiné es que lo iba a hacer con los suyos propios, esa desautorización de su portavoz en el Congreso, es algo increíble, y eso nos da buena cuenta de hasta qué punto el Gobierno está intentando negociar con la salud de los españoles para mantener la salud de su Gobierno", ha criticado.

En este sentido, se ha preguntado "¿cómo es posible que se permita a unos ayuntamientos utilizar el superávit para atender a las necesidades sociales de su municipio en función del capricho político de Pedro Sánchez?".

Para Egea "esto es negociar con la salud y el futuro de la gente y es algo intolerable, por eso hoy en la Federación de Municipios y Provincias al final hemos pedido que no se haga política con las necesidades de la gente".

"No puede ser que unos ayuntamientos puedan utilizar el superávit y otros no, por tanto es evidente que hay gente que está intentando imponer su agenda, estamos viendo cómo si no se modifican determinadas leyes como la ley de contratos, si no se atiende a los proveedores adecuadamente nos podemos encontrar en una situación como la de 2008 en la que años después hay que rescatar a los proveedores", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que Sánchez gobierna con la reforma del PP y sus presupuestos, por lo que ha señalado que "si no son capaces de sacar adelante una prórroga del estado de alarma no sacarán los presupuestos".

"LA GESTIÓN NO ES CUESTIÓN DE IDEOLOGÍAS"

Por su parte, Bendodo ha afirmado que "si algo se ha demostrado en esta crisis es que muchas veces la gestión no es cuestión de ideologías, sino capacidad de las personas".

"En esta ocasión se ha mezclado las dos cosas: el socio de Gobierno y vicepresidente, Pablo Iglesias, intentando imponer la ideología en todas las medidas anti COVID; se mezcla con la incapacidad del presidente del Gobierno para gestionar esta crisis, que le supera", ha precisado el también consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Bendodo ha asegurado que desde la Junta han mostrado lealtad con el Gobierno, pero "al final ya saldremos a pedirles las cuentas", por el número de fallecidos y el de sanitarios contagiados, que ha achacado a que en España "reaccionamos más tarde" y "antepusimos una manifestación ideológica por encima de la salud".

"A partir de ahí vienen todos nuestros problemas", ya que en Andalucía la primera llamada por coronavirus a emergencias se produjo el 27 de enero "y el 8 de marzo se autorizó la manifestación", ha recordado Bendodo.

"Nosotros creemos que en Andalucía hay tres crisis y cada una es consecuencia de la otra", que son sanitaria, económica y social. "Ante esas tres cuestiones lo que hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía es poner medidas sobre la mesa", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que espera que todas las provincias pasen a fase 2, ya que considera que "no es ni mucho menos ninguna carrera pero poner a España a dos velocidades es un error".

Bendodo ha considerado que con la comparación de la gestión el PP tiene "una gran oportunidad", ya que "cuando un gobierno falla se ve la alternativa y es PP, porque el gran engañado de todo esto de la reforma laboral es Cs y Vox se levanta de la mesa y nunca hay que levantarse de la mesa". "Tenemos una oportunidad de hacerle ver a los españoles que los 'populares' gestionamos de otra manera", ha concluido.