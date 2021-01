EEUU supera los 25 millones de casos confirmados de coronavirus

MADRID, 24 (EUROPA RPESS)

Estados Unidos ha superado este domingo los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y acumula 417.538 víctimas mortales, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas 24 horas se han sumado 35.113 nuevos contagios y 486 muertes, cifras que apuntan a una contención de la tercera ola, la más grave hasta el momento.

El primer caso fue confirmado el 21 de enero de 2020 y 97 días después, el 27 de abril, se alcanzó el primer millón de contagios. El 9 de agosto eran ya 5 millones, el 8 de noviembre eran 10 millones, el 7 de diciembre eran 15 millones, el 31 de diciembre eran 20 millones.

Este domingo se ha conocido también una proyección del Instituto de Métrica y Evaluación de la Sanidad (IHME) de la Universidad de Washington que ha pronosticado que 569.000 estadounidenses habrán muerto por coronavirus para el 1 de mayo, una cifra ligeramente superior a la anterior proyección.

El cálculo tiene en cuenta las vacunas, que estiman salvarán la vida a 42.800 personas para esa fecha, cuando serán 157 millones de personas vacunadas, el 36 por ciento de la población, asumiendo que las vacunas sean al menos efectivas al 50 por ciento.

En cualquier caso, no creen evitable una cuarta ola el próximo invierno porque no se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño necesaria y porque una cuarta parte de la población rechaza vacunarse y otra cuarta parte no está segura.