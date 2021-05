EEUU subraya a Rusia que busca una relación "más estable", pero avisa de que responderá "si actúa agresivamente"

Tras reunión con Blinken, Lavrov dice que hay "entendimiento" en la "necesidad de superar la situación malsana" entre Moscú y Washington

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha subrayado este miércoles a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, que Washington busca una relación "más estable y predecible" con Moscú, si bien le ha advertido que responderá si "actúa agresivamente" contra él o sus aliados.

En el encuentro, que se trata del primero cara a cara entre los jefes de las diplomacias y que se lleva a cabo en el marco del Consejo Ártico en Islandia, Blinken ha reiterado la "determinación" de la Administración de Joe Biden de "proteger a los ciudadanos estadounidenses con firmeza en defensa de sus intereses" y "en respuesta a las acciones perjudiciales de Rusia", según ha explicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En este contexto, Blinken ha subrayado su "profunda preocupación" respecto a los "continuos" despliegues militares de Rusia en y cerca de Ucrania, sus "acciones contra los medios VOA (Voice of America) y Radio Free Europe/Radio Liberty y la salud el opositor ruso encarcelado Alexei Navalni".

El secretario también ha demandado a Lavrov la liberación de los ciudadanos estadounidenses Paul Whelan y Trevor Reed, condenados a prisión en Rusia por un delito de espionaje y otro de agresión a la autoridad, ha explicado Price.

No obstante, Blinken ha recalcado que Estados Unidos busca una relación "más estable y predecible" con Rusia, por lo que, en el marco del encuentro, ambos han discutido sobre la Presidencia del Consejo Ártico de Rusia y la "importancia de la cooperación" de acuerdo al "interés compartido" en la región.

En este contexto, han abordado áreas de las que ambos países "podrían beneficiarse de una cooperación sostenida y mejorada", incluido Afganistán, la estabilidad estratégica y la restricción de los programas nucleares de Irán y Corea del Norte.

Por otro lado, Blinken ha destacado el "imperativo" de garantizar acceso humanitario al pueblo de Siria y ha conversado con Lavrov acerca de cuestiones como la búsqueda de una solución pacífica y a largo plazo al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

"Creemos que si los líderes de Rusia y Estados Unidos pueden trabajar juntos de manera cooperativa, el mundo puede ser un lugar más seguro y protegido, y eso es lo que buscamos", ha remarcado el secretario estadounidense en el marco del encuentro.

RUSIA, DISPUESTA AL DIÁLOGO

Lavrov, por su parte, ha aseverado que Rusia está "dispuesta" para "discutir todos los temas sobre la mesa con el entendimiento de que las discusiones serán honestas, objetivas y con respeto mutuo".

"Somos muy divergentes en lo que respecta a nuestra evaluación de la situación internacional y nuestros enfoques sobre cómo deberíamos resolverla", ha reiterado el ministro de Exteriores ruso.

Sin embargo, ha incidido en que el estado de las relaciones entre Moscú y Washington "influye mucho en la situación internacional en general", por lo que ha mostrado su acuerdo en "cooperar" en temas en los que ambos países tienen puntos de vista "similares" y cuando se pueda lograr "resultado positivos", como en el caso de "la resolución de conflictos y temas de estabilidad estratégica.

"Estaremos dispuestos a 'retirar los escombros' heredados de las anteriores administraciones estadounidenses, incluso en lo referente al trabajo de las misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia y las rusas", ha señalado también Lavrov.

En este sentido, ha realizado un llamado a normalizar el trabajo de las misiones diplomáticas en sendos territorios. "Si no garantizamos unas condiciones normales para el trabajo de los diplomáticos, de hecho, estaremos socavando la misma idea de la diplomacia, que es construir y mantener los puentes y el diálogo", ha agregado al respecto, informa la agencia rusa Sputnik.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Exteriores ruso ha calificado la conversación con su homólogo estadounidense como "constructiva".

"Existe un entendimiento de la necesidad de superar la situación malsana que se desarrolló entre Moscú y Washington en años anteriores (...) Hoy confirmamos nuestra propuesta de iniciar un diálogo, considerando todos los aspectos, todos los factores que afectan la estabilidad estratégica: nuclear, no nuclear, ofensiva, defensiva. No he visto un rechazo de tal concepto, pero los expertos aún tienen que trabajar en él", ha sentenciado Lavrov.