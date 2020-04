EEUU dice "no saber nada" de Kim Jong Un pero asegura estar "vigilando de cerca" Corea del Norte

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha manifestado este jueves que el Gobierno del país norteamericano "no sabe nada" del líder norcoreano, Kim Jong Un, pero ha asegurado que sigue "vigilando de cerca" Corea del Norte.

Las palabras de Pompeo se producen en plena ola de rumores sobre la salud de Kim, si bien las autoridades surcoreanas han señalado que las informaciones que apuntan a un deterioro de su estado de salud son "fake news".

En una entrevista de la cadena de televisión Fox News, Pompeo ha insistido en que "no han visto" a Kim. "No tenemos información, pero estamos vigilando atentamente, observando y registrando todo lo que sucede no solo en torno al líder norcoreano sino en toda Corea del Norte".

Asimismo, ha destacado el "significativo riesgo al que se exponen los norcoreanos ante la pandemia de coronavirus", una cuestión ante la que Pyongyang ha insistido en que no se han registrado casos por el momento.

"Existe un riesgo real de hambruna, de falta de alimentos", ha lamentado el secretario de Estado, que ha indicado que Washington sigue centrado en lograr la desnuclearización de la península de Corea.

Kim lleva fuera del ojo público desde el pasado 11 de abril, cuando presidió una reunión del Politburó del Partido del Trabajo de Corea. Su ausencia el 15 de abril durante la conmemoración del aniversario del nacimiento de su abuelo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, activó todas las alarmas.

Pompeo ha reiterado que la misión de Estados Unidos es lograr la desnuclearización independientemente de quién se encuentre al frente del "régimen".

"Nuestra misión es la misma: lograr que se cumpla el acuerdo al que llegaron Kim y el presidente Donald Trump en Singapur. Y esa es la desnuclearización completa y verificada de Corea del Norte", ha afirmado.