EEUU dice que se ha deshecho de los restos mortales de Al Baghdadi de "forma apropiada"

El Pentágono publicará en "unos días" vídeos y fotos del operativo contra el líder de Estado Islámico

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mike Milley, ha informado este lunes de que se han deshecho de los restos mortales del líder de Estado Islámico, Abú Bark al Baghdadi, "de forma apropiada", pero ha rehusado confirmar si ha sido lanzado al mar, tal y como se hizo con el fallecido jefe de Al Qaeda, Usama bin Laden.

"Nos hemos desecho de los restos mortales de Al Baghdadi", ha dicho el general Milley en una rueda de prensa desde el Pentágono a preguntas de los periodistas. "Han sido eliminados de forma apropiada para que pueda descansar en paz y conforme a las normas de la guerra", ha precisado ante la insistencia de los informadores.

Milley ha subrayado que se deshicieron de los restos mortales de Al Baghdadi una vez que se confirmó su identidad mediante pruebas de ADN en unas "instalaciones de seguridad" en la región cuya ubicación no ha querido precisar.

Bin Laden, que fue abatido por fuerzas estadounidenses en un operativo llevado a cabo en 2011 en Abbottabad (Pakistán), fue lanzado al mar Arábigo envuelto en una sábana blanca conforme al ritual islámico. Interrogado sobre su se había procedido de la misma forma, Milley se ha negado a dar detalles.

Dos fuentes del Pentágono consultadas por CNN han asegurado que Al Baghdadi ha sido lanzado al mar como Bin Laden. El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien ya dijo el domingo en NBC que cabía esperar que se siguiera el mismo protocolo que con el líder de Al Qaeda.

LAS IMÁGENES DEL MOMENTO

Por otro lado, Milley ha avanzado que en los "unos días" el Gobierno difundirá algunos vídeos y fotografías del operativo llevado a cabo el pasado sábado en Idlib (Siria) para "capturar o matar", según ha explicado en la misma rueda de prensa el secretario de Defensa, Mark Esper, a Al Baghdadi.

"Creo que podréis verlos en unos días", ha avanzado. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor ha aclarado que solo se difundirá el material que haya superado el filtro de seguridad del Pentágono. "Están pasando un proceso de desclasificación", ha indicado.

Sobre el contenido de estas imágenes, los periodistas han querido saber si, como dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, el domingo al anunciar la muerte de Al Baghdadi, el yihadista pasó sus últimos momentos "llorando" y "gimoteando". "No sé cuál es su fuente", se ha limitado a contestar.

Milley se ha apresurado a añadir que Trump tenía previsto reunirse con los miembros de la unidad que llevó a cabo la 'Operación Kayla Mueller'. "Supongo que ha hablado directamente con ellos", ha apuntado.

AVISO A TERRORISTAS

Por su parte, el secretario de Defensa ha aprovechado la rueda de prensa para subrayar que la muerte de Al Baghdadi deber servir como aviso a otros terroristas de que Estados Unidos no dudará en actuar cuando sea necesario.

"Estados Unidos más que ningún otro país en el mundo, tiene el poder y la determinación de perseguir hasta los confines de la Tierra a quienes pretendan dañar al pueblo estadounidense (...). Podemos atacar a cualquiera en cualquier momento y los terroristas deben ser conscientes de ello", ha declarado.

Al mismo tiempo, Esper se ha mostrado consciente de que la muerte de Al Baghdadi no resuelve la "compleja situación" en Siria. Por eso, ha confirmado que Estados Unidos mantendrá su presencia militar con el objetivo concreto de evitar que los campos de petróleo del norte del país caigan en manos de Estado Islámico.

Pese a ello, ha querido aclarar que en ningún caso se desplegarán más tropas estadounidenses en Siria: "No, no y no. Al final del día, espero que sean menos de las que teníamos. Al final del día, volverán a casa".

Esper también ha aprovechado para destacar la "valiente decisión" de Trump de ordenar el operativo contra Al Baghdadi, una vez que las fuentes de Inteligencia ya habían identificado al objetivo.

"No hay garantías de éxito en una operación con este nivel de dificultad. El presidente lo sabía cuando tomó la valiente de decisión de ordenar el operativo confiando en la experiencia de nuestras fuerzas", ha valorado. Gracias a ello, Estado Islámico ha recibido un "golpe devastador", ha recalcado.